Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη μπροστά στον Τύπο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε χάρη σε 23 πρόσωπα τα οποία αντιμετώπισαν ποινικές διώξεις επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά των αμβλώσεων.

Τα πρόσωπα αυτά «δεν έπρεπε να είχαν διωχθεί», δήλωσε προσθέτοντας «είναι μεγάλη τιμή που το υπογράφω αυτό».

Η απόφαση ανακοινώθηκε την παραμονή προγραμματισμένης κινητοποίησης κατά της άμβλωσης στην Ουάσιγκτον, που βαφτίστηκε «Πορεία υπέρ της ζωής».

Ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος σκοπεύει, σύμφωνα με τον Τύπο, να συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Ο αντιπρόεδρος του Τζ. Ντ. Βανς αναμένεται να είναι παρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει κατά την προεκλογική του εκστρατεία εσκεμμένα αόριστος για το ζήτημα —καυτή πατάτα από πολιτική σκοπιά— του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ενώ η χριστιανική δεξιά απαιτεί ομοσπονδιακούς περιορισμούς, ως και την απόλυτη απαγόρευση της άμβλωσης, ο Ρεπουμπλικάνος λέει πως θέλει να αφήσει τις αποφάσεις αυτές στις πολιτείες, που έχουν πλέον τη δικαιοδοσία να νομοθετήσουν για το ζήτημα.

Έχει ωστόσο εκφράσει ικανοποίηση επανειλημμένα επειδή συνέβαλε, με τους διορισμούς που έκανε στο Ανώτατο Δικαστήριο, να αναιρεθεί η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση που αποφασίστηκε από τον κορυφαίο δικαστικό θεσμό της χώρας τον Ιούνιο του 2022.

Μετά την αναίρεση της προστασίας του δικαιώματος, κάπου είκοσι πολιτείες όπου κυβερνούν συντηρητικοί απαγόρευσαν ή περιόρισαν πολύ την πρόσβαση σε επεμβάσεις τερματισμού της κύησης.

Μετά την ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρες σε διάφορα πρόσωπα, προορισμένες να ικανοποιήσουν τη βάση των οπαδών του. Η πιο θεαματική από τις αποφάσεις αυτής της φύσης που ανακοίνωσε ήταν η χάρη που απένειμε σε κάπου 1.500 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την αιματηρή έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ακόμη, έδωσε χάρη σε δυο αστυνομικούς που είχαν καταδικαστεί για καταδίωξη με αυτοκίνητο, η οποία κρίθηκε παράνομη, με συνέπεια να βρει τον θάνατο νεαρός Αφροαμερικανός το 2020.

Πηγή: skai.gr

