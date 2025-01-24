Μόσχα: Η αεράμυνα αποκρούει επιθέσεις με Ουκρανικά drones

Μαζικό κύμα επιθέσεων από ουκρανικά drones τη νύχτα ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε νωρίς την Παρασκευή ότι οι μονάδες αεράμυνας αναχαίτισαν επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τέσσερις τοποθεσίες γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Σομπιάνιν, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι μονάδες αεράμυνας νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας στις περιοχές Kolomna και Ramenskoye απώθησαν μια ομάδα «εχθρικών» drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα εμπλέκονται.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 121 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάστημα τριών ωρών τη νύχτα, τα περισσότερα από αυτά πάνω από την περιοχή Κουρσκ κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Rosaviatsiya, το ομοσπονδιακό πρακτορείο αερομεταφορών, ανέφεραν ότι δύο αεροδρόμια της Μόσχας, το Vnukovo και το Domodedovo, διαχειρίζονταν πτήσεις για μικρό χρονικό διάστημα. Έξι πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Στην περιοχή Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, ο Περιφερειάρχης Πάβελ Μάρκοφ είπε στο Telegram ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν τις συνέπειες μιας αεροπορικής επίθεσης». Ο Μάρκοφ είπε ότι τα συνεργεία έσβησαν μια φωτιά, καθώς τα συντρίμμια του drone είχαν καταστρέψει ένα σπίτι. Μονάδες αεράμυνας είχαν καταστρέψει drones στην περιοχή», είπε.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ στο Ριαζάν χτυπήθηκε μια πολυκατοικία και ένα διυλιστήριο. Στις περιοχές του Μπριάνσκ και του Σαράτοφ, έχουν επίσης καταγραφεί απόπειρες επίθεσης σε διυλιστήρια.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τούλα, επίσης νότια της Μόσχας, δήλωσε στο Telegram ότι δύο drones «εξουδετερώθηκαν».

Ανεπίσημα ρωσικά κανάλια Telegram είχαν αναφέρει έναν «μεγάλο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την περιοχή του Κουρσκ και δημοσίευσαν βίντεο με εκρήξεις.

Ο δήμαρχος του Κουρσκ, Ιγκόρ Κούτσακ, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και έκοψε το ρεύμα σε μια περιοχή της πόλης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι drones καταστράφηκαν επίσης πάνω από τις παραμεθόριες περιοχές του Bryansk και του Belgorod και την προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.