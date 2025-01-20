Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να απονείμει χάρη στους κατηγορούμενους για την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Παράλληλα, θα μετατρέψει τις ποινές φυλάκισης εκατοντάδων υποστηρικτών του που έχουν καταδικαστεί για βίαιες επιθέσεις κατά των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το ABC News.

Οι μετατροπές των ποινών ανοίγουν τον δρόμο για την απελευθέρωση εκατοντάδων υποστηρικτών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν καταδικαστεί σε χρόνια φυλάκισης για άγριες επιθέσεις στην αστυνομία.



Εκτός από τις μετατροπές των ποινών, ο Τραμπ σκοπεύει να δώσει πλήρη χάρη στους υποστηρικτές του που δεν κατηγορήθηκαν για εμπλοκή σε βία στις 6 Ιανουαρίου. Πηγές στο ABC News είπαν ότι ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ τον πίεζαν εδώ και μέρες να εκδώσει αυτές τα διατάγματα.

Σύμφωνα με το ABC News, εκατοντάδες άτομα που σήμερα εκτίουν ποινή φυλάκισης για βίαια αδικήματα που διέπραξαν στις 6 Ιανουαρίου θα απελευθερωθούν, και οι μετατροπές πιθανότατα θα επεκταθούν σε δύο από τους πιο γνωστούς κατηγορούμενους τον ιδρυτή των Oath Keepers, Stewart Rhodes και τον ηγέτη των Proud Boys, Enrique Tarrio.

Οι δύο έλαβαν ποινές φυλάκισης 18 ετών και 22 ετών, αντίστοιχα, μετά τις καταδίκες τους ως ηγετικά μέλη των αντίστοιχων ομάδων τους που προέβησαν σε συνωμοσία για να εμποδίσουν τη νόμιμη μεταβίβαση εξουσίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να δώσει περαιτέρω οδηγίες στον νέο γενικό εισαγγελέα να προχωρήσει στην απόρριψη όλων των εκκρεμών κατηγοριών εναντίον κατηγορουμένων της 6ης Ιανουαρίου, των οποίων δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί πλήρως οι υποθέσεις τους, γεγονός που θα οδηγήσει στο κλείσιμο περίπου 470 εν εξελίξει υποθέσεις.

Οι σημερινοί και πρώην αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να χορηγήσει χάρη - ή αλλιώς ελεύθερους - βίαιους παραβάτες, αναφέροντας τον πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσαν να επιδιώξουν να στοχοποιήσουν τους εισαγγελείς που επέβλεπαν τις υποθέσεις τους, τους δικαστές που τους καταδίκασαν σε περιόδους φυλάκισης ή μαρτύρων που μπορεί να έχουν καταθέσει εναντίον τους.

Ο Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του την Κυριακή στη συγκέντρωση στο Capital One Arena, ότι θα είναι «πολύ χαρούμενοι» με την απόφασή του.

"Αύριο, όλοι σε αυτό το πολύ μεγάλο στάδιο θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με την απόφασή μου για τους ομήρους της J6", είπε ο Τραμπ "Πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι θα είστε πολύ, πολύ χαρούμενοι. Θα έλεγα περίπου το 99,9%. "



