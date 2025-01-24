Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και οι αντίπαλοί τους παραστρατιωτικοί αλληλοκατηγορήθηκαν χθες Πέμπτη για την πυρπόληση διυλιστηρίου πετρελαίου, κάπου 71 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Με ανακοίνωση Τύπου, οι ΣΕΔ κατηγόρησαν τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) πως «την έκαναν εσκεμμένα» στο πλαίσιο «απελπισμένης προσπάθειας» να καταστρέψουν τις υποδομές του Σουδάν, επειδή αποτυγχάνουν να πάρουν τον έλεγχο «των πόρων και της χώρας».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται και να καλύπτουν την περιοχή γύρω από το διυλιστήριο, μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Σουδάν.

Από την πλευρά τους, οι ΔΤΥ επέρριψαν την ευθύνη στον στρατό, κατηγορώντας τον πως έκανε ρίψεις «βαρελιών-βομβών» κατά τη διάρκεια επιδρομής χθες το πρωί και κατέστρεψε εντελώς το διυλιστήριο.

Χαρακτήρισαν την επιδρομή «έγκλημα πολέμου» το οποίο εγγράφεται, κατ’ αυτές, σε σειρά παραβιάσεων που λένε πως διαπράττει ο στρατός από το ξέσπασμα του πολέμου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς οι εχθροπραξίες των δυο πλευρών στην πρωτεύουσα εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ΣΕΔ δήλωσε ότι μονάδες τους προωθήθηκαν στο Βόρειο Χαρτούμ (Μπαχρί) έπειτα από πολυήμερες επιχειρήσεις για να απωθηθούν οι ΔΤΥ από οχυρωματικές θέσεις στην περιοχή.

Η προέλαση ακολουθεί την πρόσφατη ανακατάληψη από τις ΣΕΔ της Ουάντ Μαντάνι, πρωτεύουσας της πολιτείας Αλ Τζαζίρα, σε σημαντική για τη γεωργία περιοχή του κεντρικού Σουδάν, που παρέμενε στα χέρια των ΔΤΥ για πάνω από έναν χρόνο.

Η ένοπλη σύρραξη στο Σουδάν, που ξέσπασε στα μέσα Απριλίου του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες —αν όχι εκατοντάδες— χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους και δημιούργησε «τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει καταγραφτεί ποτέ», όπως το θέτει η ΜΚΟ International Rescue Committee.

Ενώ οι ΔΤΥ ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής αχανούς περιοχής Νταρφούρ και τμήματα της πολιτείας Νότιο Κορντοφάν, ο στρατός κυριαρχεί στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας της Αφρικής.

Η πρωτεύουσα Χαρτούμ και τα περίχωρά της παραμένουν υπό διεκδίκηση, με τις δυο πλευρές να εμπλέκονται σε σκληρές συγκρούσεις εδώ και καιρό για τον έλεγχό της.

Πηγή: skai.gr

