Ο Ντόναλντ Τραμ έδωσε την Τετάρτη χάρη σε δύο αστυνομικούς της Ουάσινγκτον οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τον φόνο το 2020 του 20χρονου Αφροαμερικανού Κάρον Χίλτον- Μπράουν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να δώσει χάρη στους δύο αστυνομικούς.

«Συνέλαβαν δύο αστυνομικούς για να τους βάλουν φυλακή επειδή κυνήγησαν έναν εγκληματία, έναν σκληρό εγκληματία παρεμπιπτόντως», είχε επισημάνει ο Τραμπ την Τρίτη μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Είμαι φίλος της αστυνομίας περισσότερο από όσο έχει υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος», είχε τονίσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Τέρενς Σάτον Τζούνιορ καταδικάστηκε σε 66 μήνες φυλάκιση, ενώ ο συνάδελφός του Άντριου Ζαμπάφσκι σε 48 μήνες φυλάκιση επειδή επιδόθηκαν «σε μια καταδίωξη, για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, η οποία κατέληξε σε σύγκρουση, στις 23 Οκτωβρίου 2020, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Κάρον Χίλτον- Μπράουν», είχε επισημάνει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αστυνομικοί παρέμεναν ελεύθεροι εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής τους, ενώ είχαν τεθεί σε υποχρεωτική αργία χωρίς μισθό.

Ο Σάτον και ο Ζαμπάφσκι καταδίωκαν με δύο διαφορετικά οχήματα τον Χίλτον- Μπράουν ο οποίος επέβαινε σε νοικιασμένο μοτοποδήλατο και δε φορούσε κράνος, όταν ο 20χρονος προσέκρουσε σε SUV και σκοτώθηκε. Οι εισαγγελείς εκτίμησαν ότι η καταδίωξη ήταν ριψοκίνδυνη και οι δύο αστυνομικοί, που είναι και οι δύο λευκοί, συγκάλυψαν τα όσα συνέβησαν σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον συγκλονιζόταν από διαδηλώσεις οι οποίες ξέσπασαν μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις.

Η ένωση αστυνομικών της Ουάσινγκτον είχε επιδιώξει να δοθεί χάρη στους δύο αστυνομικούς και είχε καταδικάσει κυρίως την καταδίκη του Σάτον με ανάρτησή της στο Χ. «Στον αστυνομικό Σάτον απαγγέλθηκαν αδίκως κατηγορίες από διεφθαρμένους εισαγγελείς επειδή έκανε τη δουλειά του», κατήγγειλε το σωματείο.

Ο Κέλεν Ντουάιερ, δικηγόρος του Σάτον, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αν και ο ίδιος και ο πελάτης του ήταν «βέβαιοι ότι το εφετείο της Ουάσινγκτον θα ακύρωνε την καταδίκη του, είμαστε ενθουσιασμένοι που ο πρόεδρος Τραμπ σταμάτησε αυτές τις διώξεις μια για πάντα».

Και ο δικηγόρος του Ζαμπάφσκι ευχαρίστησε τον Ρεπουμπλικάνο.

Από την πλευρά της η μητέρα του Χίλτον- Μπράουν δήλωσε στο CNN, πριν την ανακοίνωση της απονομής χάρης στους αστυνομικούς, ότι έπαθε σοκ και έκλαψε όταν έμαθε ότι αυτό ενδέχεται να συμβεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

