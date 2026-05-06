Τρεις ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν ύποπτα κρούσματα του χανταϊού, απομακρύνθηκαν από κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε τις εθνικότητες των τριών ατόμων που απομακρύνθηκαν από το πλοίο αναφέροντας πως πρόκειται για υπηκόους της Ολλανδίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, σύμφωνα με το Reuters. Δύο από τα άτομα αυτά νοσούν, ενώ ένα ακόμη ενδέχεται να έχει μολυνθεί από τον ιό, σύμφωνα με το υπουργείο. Θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στην Ευρώπη, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ένας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο τύπος του ιού που προκάλεσε την έξαρση είναι ο χανταϊός των Άνδεων. Ο επικεφαλής του Οργανισμού υπογράμμισε ότι, στην παρούσα φάση, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Νότια Αφρική διευκρίνισε ότι η επιβεβαίωση πως ο συγκεκριμένος χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταβάλλει την τρέχουσα αξιολόγηση. Η εκτίμηση κινδύνου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τις αρχές να συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν αποδέχεται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και ζητά επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Χθες, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους». Στη συνέχεια, αφού έφτανε το πλοίο (σε τρεις με τέσσερις ημέρες) ιατρικές ομάδες θα εξέταζε επιβάτες και πλήρωμα και στη συνέχεια όλοι θα αναχωρούσαν για τις πατρίδες τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες» σημείωσε το υπουργείο.

Το αντίστοιχο υπουργείο του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε ανακοινώσει σχεδόν ταυτόχρονα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρύνονταν από το πλοίο εντός των επόμενων ωρών, με δύο αερο-ασθενοφόρα.

Εντοπίστηκε στέλεχος χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Υπενθυμίζεται πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

Η παρουσίαση του υπουργού, την οποία έχει δει το Reuters, αναφέρει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) ανέφερε ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής» τόνιζε η παρουσίαση.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Πηγή: skai.gr

