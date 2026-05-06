Αρχίζουν οι αεροδιακομιδές ασθενών από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

Το υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε πως επίκεινται αεροδιακομιδές από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο τρία άτομα που νοσούν.

Οι αρχές της αφρικανικής χώρας ανέφεραν ότι δύο αεροδιασωστικά μέσα θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται ήδη στη χώρα.

Η είδηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως ενδέχεται να έχει υπάρχει μερική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των επιβατών του πλοίου. Ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν αρρωστήσει.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κρούσματα είχαν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους και σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε ως προληπτικό μέτρο αυτό είναι που υποθέτουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Δρ Μαρία Βαν Κερκόβ, διευθύντρια του τμήματος ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ.

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές έχουν τονίσει ότι η επιδημία δεν ενέχει ευρύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός», σημείωσε η Κερκόβ, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε υποψία μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο θα είχε συμβεί μεταξύ πολύ στενών επαφών. «Δεν πρόκειται για ιό που μεταδίδεται όπως η γρίπη ή η COVID. Είναι αρκετά διαφορετικός».

Σχεδόν 150 άτομα, μεταξύ των οποίων 17 Αμερικανοί, παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το πλοίο, το οποίο εκμεταλλεύεται η ταξιδιωτική εταιρεία Oceanwide Expeditions, αναχώρησε τον Μάρτιο από την Ουσουάια της Αργεντινής για ένα ταξίδι στον Ατλαντικό Ωκεανό, με στάσεις σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν από μια αναπνευστική νόσο που εξελίσσεται ραγδαία, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα χανταϊού, μιας σπάνιας νόσου που συνήθως προκαλείται από την επαφή με ούρα, κόπρανα ή σάλιο τρωκτικών.

Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχουν πεθάνει, ενώ ένας Βρετανός υπήκοος παραμένει σε ΜΕΘ. Από τα τρία άτομα που πρόκειται να διασωθούν, το ένα «συνδέεται» με τον Γερμανό υπήκοο, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

Τα επόμενα βήματα

Δύο αεροδιασωστικά θα μεταφέρουν τα τρία άτομα από το Πράσινο Ακρωτήριο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Αναμένεται επίσης να φτάσει ένας ειδικός γιατρός για να βοηθήσει τους επιβάτες του πλοίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διακομιδή τους και βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ολλανδία, το σχέδιο προβλέπει το πλοίο να καταπλεύσει προς τις Καναρίες Νήσους, που θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Στη συνέχεια, οι ισπανικές αρχές θα διεξαγάγουν πλήρη επιδημιολογική έρευνα και πλήρη απολύμανση, κατά τον ΠΟΥ.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας γιατρός από το πλοίο «MV Hondius», ο οποίος βρίσκεται «σε σοβαρή κατάσταση», θα μεταφερθεί στις Καναρίες Νήσους σήμερα, Τρίτη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι αρχές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εργάζονται για να προσδιορίσουν ποια άτομα επί του πλοίου πρέπει να μεταφερθούν επειγόντως στο Πράσινο Ακρωτήριο, προτού τα υπόλοιπα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις Καναρίους Νήσους. Εκεί, θα εξεταστούν, θα λάβουν θεραπεία και θα μεταφερθούν στις χώρες τους.

Τι έχει γίνει γνωστό για τα θύματα

Η πρώτη ύποπτη περίπτωση ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά εν πλω με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους και διάρροια, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής στο CNN. Πέθανε εν πλω στις 11 Απριλίου.

Η σύζυγος του άνδρα, η οποία ήταν 69 ετών και επίσης Ολλανδή, μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, αλλά κατέρρευσε σε ένα αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στην πατρίδα της και πέθανε στο νοσοκομείο.

Η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι βρέθηκε θετική σε μια παραλλαγή του χανταϊού.

Αφού το πλοίο απέπλευσε από τη Σάντα Ελένα, ένας Βρετανός επιβάτης αρρώστησε στις 27 Απριλίου. Βρίσκεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός ιδιωτικού νοσοκομείου στο Γιοχάνεσμπουργκ, αν και η κατάστασή του βελτιώνεται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Πρόκειται για τη δεύτερη επιβεβαιωμένη περίπτωση χανταϊού.

Στις 2 Μαΐου, μια Γερμανίδα επιβάτης, η οποία παρουσίαζε πνευμονία, απεβίωσε επί του πλοίου MV Hondius. Αν και η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, η περίπτωση αντιμετωπίζεται ως ύποπτη.

Επίσης, δύο μέλη του πληρώματος — ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός — παρουσιάζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη χανταϊού.

Ένα έβδομο άτομο ανέφερε ήπιο πυρετό, αλλά πλέον αισθάνεται καλά, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Έχει επίσης παραδώσει δείγμα για τη διενέργεια εξετάσεων για χανταϊό.

Πηγή: skai.gr

