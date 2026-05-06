Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης ασθενής με χανταϊό που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο

Ένας άνδρας που μολύνθηκε από τον χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ελβετική κυβέρνηση σήμερα, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Όπως σημειώνει η κυβέρνηση, ο άνδρας ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα του ιού και επέστρεψε στην Ελβετία.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Πηγή: skai.gr

