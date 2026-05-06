Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων αρνείται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα χανταϊού

Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν αποδέχεται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και ζητά επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Χθες, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους». Στη συνέχεια, αφού φτάσει το πλοίο (σε τρεις με τέσσερις ημέρες) ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν επιβάτες και πλήρωμα και στη συνέχεια όλοι θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες» σημείωσε το υπουργείο.

Το αντίστοιχο υπουργείο του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρυνθούν από το πλοίο εντός των επόμενων ωρών, με δύο αερο-ασθενοφόρα. Το ένα από αυτά βρίσκεται ήδη στο αρχιπέλαγος και το δεύτερο αναμένεται να φτάσει σύντομα.

Εντοπίστηκε στέλεχος χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

Η παρουσίαση του υπουργού, την οποία έχει δει το Reuters, αναφέρει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) ανέφερε ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής» τόνιζε η παρουσίαση.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

