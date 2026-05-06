Η Lufthansa προειδοποίησε πως θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων και θα μειώσει τις πτήσεις, προκειμένου να αντισταθμίσει την αύξηση στο κόστος καυσίμων των αεροσκαφών της φέτος, που υπολογίζεται στα 2 δισ. δολάρια, λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Γερμανίας επισήμανε πως ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί «τεράστιες προκλήσεις» για τον αεροπορικό κλάδο και προειδοποίησε ότι «η ενδεχόμενη μείωση της διαθεσιμότητας καυσίμων μέσα στο έτος αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου».

Ωστόσο, η Lufthansa σημείωσε ότι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παρέμεινε υψηλή και ότι αναμένει μια «ισχυρή» καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με το CNN, οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, από την Qantas και την Turkish Airlines έως τη Virgin Atlantic και την United, έχουν αυξήσει τις τιμές ή έχουν μειώσει τις πτήσεις, ή και τα δύο, λόγω του πολέμου.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο μείωσαν περίπου 13.000 πτήσεις, δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις τον Μαΐο, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

