Ευθύνες στον Μπασάρ αλ Άσαντ για την ανατροπή του επέρριψε την Τετάρτη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει τη συριακή κυβέρνηση για απειλές κατά της σταθερότητάς της τους τελευταίους τρεις μήνες, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Δαμασκός «αμέλησε να αντιμετωπίσει τον εχθρό».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υποστήριξε επίσης ότι πίσω από την ανατροπή του συμμάχου Άσαντ βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ υπαινίχθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, και εμπλοκή της Τουρκίας.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ο Χαμενεΐ είπε πως «δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που συνέβη στη Συρία είναι προϊόν ενός κοινού αμερικανικού και σιωνιστικού σχεδίου».



«Ναι, μια γειτονική κυβέρνηση της Συρίας παίζει, έπαιξε και παίζει έναν προφανή ρόλο σε αυτό το θέμα - όλοι το βλέπουν αυτό - αλλά ο κύριος συνωμότης, εγκέφαλος και το κέντρο διοίκησης είναι η Αμερική και το Σιωνιστικό καθεστώς».



«Έχουμε αποδείξεις. Αυτά τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας» δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ.



«Πρέπει να καταλάβετε ότι όσο περισσότερη πίεση ασκείτε στο μέτωπο της αντίστασης [κατά του Ισραήλ], τόσο πιο δυνατό γίνεται. Όσο περισσότερα εγκλήματα διαπράττετε, τόσο πιο κίνητρο αποκτάει. Όσο περισσότερο το μάχεστε, τόσο περισσότερο θα επεκταθεί. Με τη χάρη του Θεού, η αντίσταση θα επεκταθεί περισσότερο από πριν για να καλύψει ολόκληρη την περιοχή» σημείωσε.



«Με τη δύναμη του Θεού, με την άδεια του Παντοδύναμου Θεού, το Ιράν είναι ισχυρό και θα γίνει πιο ισχυρό» διαμήνυσε, απαντώντας στις αναλύσεις ότι η πτώση του καθεστώτος Άσαντ αποτελεί πλήγμα για την Τεχεράνη.

Το καθεστώς Άσαντ λειτουργούσε σαν δίαυλος για την ενίσχυση της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η διακριτική προειδοποίηση του Χαμενεΐ στον Άσαντ

Όταν ο Άσαντ επισκέφθηκε την Τεχεράνη στις 30 Μαΐου μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου Ραΐσι, ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ εξέδωσε μια ανακοίνωση, που εκ των υστέρων

μοιάζει με διακριτική προειδοποίηση, αναφέρει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το Bloomberg.



Εκθείασε τον Σύρο ηγέτη, λέγοντάς του «όλοι πρέπει να γίνουν μάρτυρες του μοναδικού πλεονεκτήματος της συριακής κυβέρνησης, που είναι η αντίστασή της», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο του Χαμενεΐ. Έδωσε όμως στον Άσαντ και μια συμβουλή.



«Οι παρατηρήσεις σας περιείχαν σημαντικά σημεία», είπε ο Χαμενεΐ. «Αλλά ένα σημείο ήταν πιο σημαντικό για μένα, το οποίο τονίσατε λέγοντας ‘’όποτε υποχωρούμε, η άλλη πλευρά προχωρά’’. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι’ αυτό – και αυτό ήταν το σύνθημά μας και η πεποίθησή μας για πάνω από 40 χρόνια».

