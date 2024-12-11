Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα εκφραστεί σήμερα για σχέδιο απόφασης που ζητεί άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έκκληση με απλά και μόνο συμβολική αξία, μετά το αμερικανικό βέτο όταν τέθηκε παρόμοιο κείμενο σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στα τέλη Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ άσκησαν για ακόμη μια φορά το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν για να προστατεύσουν τον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, που διεξάγει για πάνω από έναν χρόνο ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι Αμερικανοί, που επιμένουν να συνδέουν οποιαδήποτε ανακωχή με την απελευθέρωση ομήρων που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, εμπόδισαν την έγκριση από το ΣΑ σχεδίου απόφασης που απαιτούσε «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Πλέον συνηθισμένη στο να παίρνει τη σκυτάλη από το ΣΑ, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραλυμένο για το ζήτημα αυτό όπως και άλλα φλέγοντα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ΓΣ εκφράζει συχνά την πολιτική υποστήριξή της στους Παλαιστίνιους.

Και σήμερα αναμένεται, πλην απροόπτου, να υιοθετήσει ψήφισμα με διατυπώσεις πανομοιότυπες με εκείνες του κειμένου που εμπόδισαν να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Νοέμβριο οι ΗΠΑ. Η διαφορά είναι πως τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν θεωρούνται δεσμευτικά από νομική άποψη.

Το κείμενο ζητεί «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» και την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ακόμη, απαιτεί ασφαλή και «απρόσκοπτη» πρόσβαση σε άφθονη ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του «πολιορκημένου» βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, και καταγγέλλει οποιαδήποτε προσπάθεια να «λιμοκτονήσουν οι Παλαιστίνιοι».

Η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή 1.208 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκείνη την ημέρα απήχθησαν 251 άνθρωποι στο ισραηλινό έδαφος, από τους οποίους 96 παραμένουν όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που εξαπέλυσε έκτοτε στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 44.786 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

«Ανοιχτή πληγή για την ανθρωπότητα»

«Σήμερα, η Γάζα είναι η αιμορραγούσα καρδιά της Παλαιστίνης και ανοιχτή πληγή για την ανθρωπότητα», είπε ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ριάντ Μανσούρ, την πρώτη ημέρα συζήτησης στη ΓΣ, την περασμένη εβδομάδα.

«Οι εικόνες των παιδιών μας σε σκηνές που πυρπολήθηκαν, με την κοιλιά άδεια, χωρίς ελπίδα ούτε ορίζοντα, αφού υπομένουμε εδώ και πάνω από έναν χρόνο δεινά κ απώλειες, θα έπρεπε να στοιχειώνουν τη συνείδηση του κόσμου και να τον ωθούν να αναλάβει δράση για να τερματιστεί αυτός ο εφιάλτης», συνέχισε, ζητώντας ταυτόχρονα να τερματιστεί «η ατιμωρησία».

Το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρεται ακόμη στο ζήτημα των «ευθυνών» και ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να ετοιμάσει και να παρουσιάσει «προτάσεις» για να υποστηριχθεί η «τήρηση» της αρχής αυτής, είτε χάρη σε προϋπάρχοντες μηχανισμούς, είτε με τη δημιουργία νέων.

Η αρχική εκδοχή του κειμένου, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, προέβλεπε τη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού που θα βοηθούσε να διενεργηθεί έρευνα και να ασκηθούν διώξεις σε βάρος προσώπων που βαρύνουν ευθύνες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα παλαιστινιακά εδάφη από το 2014.

Η ΓΣ έχει δημιουργήσει ήδη τέτοιους μηχανισμούς, για παράδειγμα για να προσφερθεί βοήθεια στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα διαπραχθέντα στη Συρία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη χώρα αυτή το 2011.

Δεύτερο κείμενο που επίσης βρίσκεται στο τραπέζι σήμερα αφορά την τύχη της υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, η δραστηριότητα της οποίας στα παλαιστινιακά εδάφη απειλείται εξαιτίας πρόσφατου νόμου που θα τη θέσει εκτός νόμου στο Ισραήλ.

Το κείμενο, τονίζοντας πως η UNRWA είναι «αναντικατάστατη», καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί την εντολή της και να της επιτρέψει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της «χωρίς προσκόμματα ή περιορισμούς» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Ισραήλ κατήγγειλε εκ των προτέρων τα δύο κείμενα.

«Αν θέλετε στ’ αλήθεια ειρήνη, αυτό ξεκινά με τη διάλυση αυτής της δομής μίσους και εξύμνησης της τρομοκρατίας», είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνι Ντάνον αναφερόμενος στην UNRWA. Η κυβέρνησή του κατηγόρησε στις αρχές του χρόνου λίγα περισσότερα από δέκα μέλη της πως πήραν μέρος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ευρύτερα η ισραηλινή κυβέρνηση κατακεραύνωσε τα νέα σχέδια ψηφισμάτων που το συκοφαντούν και δείχνουν πως ο ΟΗΕ παίρνει θέση και εμφορείται από «προκαταλήψεις», κατ’ αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

