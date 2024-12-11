Ερντογάν προς Ισραήλ: «Θα μας βρείτε απέναντι – Θα συντριβούν τα κεφάλια του PKK»

Σαφή προειδοποίηση προς το Ισραήλ για τη Συρία απηύθυνε την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης στον απόηχο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάληψης εδαφών στη χώρα.



«Θεού θέλοντος, το συντομότερο δυνατόν θα συντριβούν και τα κεφάλια των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η DAESH (σ.σ ISIS) και το PKK/PYD και στα υπόλοιπα μέρη της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Συρίας θα ενισχυθούν πλήρως σε ολόκληρη τη χώρα».

«Κάθε επίθεση κατά της ελευθερίας του συριακού λαού, της σταθερότητας της νέας συριακής διοίκησης (κυβέρνησης) και της ακεραιότητας των αρχαίων συριακών εδαφών, μαζί με τον λαό της Συρίας, θα βρει και εμάς απέναντί της» διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θα στηρίξουμε τους Σύρους στη χώρα μας που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους» δήλωσε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι θα διευκολυνθεί η εθελοντική, ασφαλής, αξιοπρεπής και συντεταγμένη επιστροφή τους. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία πρόκληση για την επιστροφή των Σύρων στα σπίτια τους» είπε.

Viral βίντεο που σατιρίζει τον Ερντογάν για την πολιτική του στη Συρία

Στο μεταξύ, viral έχει γίνει βίντεο που σατιρίζει τον Ερντογάν για την πολιτική του στη Συρία. Παρουσιάζεται σαν οδηγός λεωφορείου που πουλάει εισιτήρια για Χαλέπι και Δαμασκό στους Σύρους πρόσφυγες.

«- Ελάτε εισιτήρια για το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Έλα πού πας; Στο Χαλέπι; Mπες μέσα.

- Ουμίτ πώς τα πας; Μαθαίνω οι δουλειές σου δεν πάνε καλά, αλλά το δικό μας λεωφορείο ξεπουλάει. Αυτή τη στιγμή πουλάω εισιτήρια..

- Πρόεδρε το λεωφορείο πάει και για το Μανμπίτζ; (κατέχεται από τους Κούρδους)

- Kάτσε να μάθω... Χακάν; Τι κάνουμε στο Μανμπίτζ;

- Προσπαθούμε πρόεδρε!

- Να πάρετε και το Μανμπίτζ!

- Στις διαταγές σας κ. πρόεδρε

- Εντάξει το λεωφορείο πάει και στο Μανπμπίτζ... μπες μέσα»

Halep Şam yolcusu kalmasın 😂 pic.twitter.com/U7teCsjeFI — Muhammed Nur Nahya (@nahyabey__) December 10, 2024

Ένταση μεταξύ Χακάν Φιντάν και Κούρδων βουλευτών στην τουρκική Βουλή

Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Κούρδων βουλευτών στην τουρκική Βουλή. Οι Κούρδοι βουλευτές τον κατηγόρησαν για τις επεμβάσεις στη Συρία.

Φιντάν: «Για εσάς η Συρία αποτελείται μόνο από τους Κούρδους και από το PKK»;

Κούρδοι βουλευτές: «Πες και όσα γίνονται στη βόρεια Συρία...»

Φιντάν: «Μα για εσάς η Συρία αποτελείται μόνο από τους Κούρδους και οι Κούρδοι είναι μόνο το PKK. Δείτε τη Συρία ολόκληρη!»

Κούρδοι: «Ναι αλλά πες μας τι συμβαίνει εκεί!»

Φιντάν: «Στη Συρία, υπάρχουν οι Άραβες, υπάρχουν οι Κούρδοι, υπάρχουν οι Αλαουίτες, υπάρχουν οι Σουνίτες. Πολλοί παράγοντες. Δεν υπάρχει μόνο ένα σημείο...»

