Ο αριθμός των νεκρών από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα που κατέστρεψε χθες, Τρίτη, κλινική στην πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας αυξήθηκε σε έξι ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ανακοίνωσαν σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως έγραψε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. «Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην πόλη βρίσκονται επιτόπου», είπε ο ίδιος.

Όπως ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, οι διασώστες της κατόρθωσαν να ανασύρουν στη διάρκεια της νύχτας δύο νεκρές γυναίκες από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Telegram δείχνουν διασώστες και μηχανήματα να μετακινούν σωρούς από συντρίμμια από το κτίριο που κατέρρευσε στη διάρκεια της νύχτας.

Russia bombed a hospital in Zaporizhzhia in Ukraine. The cowards only know murder.



Any state that attacks civilians, hospitals and medical personnel deserves to be disbanded. And those who order those atrocities should be tried as the murderers they are. pic.twitter.com/8Yk6TeCCmA — Anonymous (@YourAnonCentral) December 10, 2024

Η Ρωσία εξαπολύει τακτικά αεροπορικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στη γύρω περιοχή. Την περασμένη Παρασκευή επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 20.

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στις επιθέσεις τους και υποστηρίζουν ότι ο στόχος των πληγμάτων είναι κομβικές υποδομές η μια της άλλης.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε χθες έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να προμηθεύσουν τη χώρα του με 10 έως 12 επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που, όπως είπε, θα προστατεύουν πλήρως τον εναέριο χώρο της χώρας.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 η Ουκρανία ζητάει συστηματικά από τους συμμάχους της να την προμηθεύουν με περισσότερο εξελιγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

