Αγιά Σοφιά: Αποξηλώνεται ο τρούλος της για να συντηρηθεί – Βίντεο 

Την αποξήλωση του τρούλου της Αγιάς Σοφιάς, μουσείο - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco που πλέον λειτουργεί ως τζαμί, αποφάσισαν χθες οι τουρκικές αρχές, με σκοπό την συντήρηση και την αποκατάστασή του.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2025.

Στο εξωτερικό του τρούλου εντοπίστηκαν δομικές ανωμαλίες στο μολύβδινο κάλυμμα του θόλου και κρίθηκε αναγκαίο ο τρούλος να αποξηλωθεί για να συντηρηθεί μόνο από πάνω καθώς από κάτω υπάρχουν τα περίφημα ψηφιδωτά.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα,ο εμβληματικός τρούλος της Αγίας Σοφίας θα αποσυναρμολογηθεί στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου αποκατάστασης με στόχο τη διατήρηση «της ιστορικής και δομικής ακεραιότητας» του παγκοσμίου φήμης μνημείου.

Η προσπάθεια της αποκατάστασης θα γίνει υπό την επίβλεψη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία και σηματοδοτεί μια «κρίσιμη φάση στις συνεχιζόμενες εργασίες συντήρησης του μνημείου».

