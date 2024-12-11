Συρία: Οι τζιχαντιστές ανακοίνωσαν ότι απώθησαν τους Κούρδους και κατέλαβαν την Ντέιρ αλ Ζορ

Οι αντάρτες που ανέτρεψαν την κυβέρνηση Άσαντ ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλάβει τον έλεγχο της συριακής πόλης Ντέιρ αλ Ζορ μετά από σφοδρές μάχες με μια δύναμη υπό την ηγεσία των Κούρδων, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Ο Χασάν Αμπντούλ Γκάνι, ανώτερος διοικητής της τζιχαντιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) που ηγείται της συμμαχίας των ανταρτών, δήλωσε ότι οι άντρες του έθεσαν την Ντέιρ αλ Ζορ υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

Ένα μέλος του HTS δήλωσε σε ένα βίντεο ότι «η ομάδα θα διεξαγάγει σύντομα μια διεξοδική σάρωση στις γειτονιές της πόλης για να ασφαλίσει την περιοχή», προσθέτοντας ότι η στρατηγική γειτονική πόλη Μπουκαμάλ έχει επίσης περιέλθει στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

«Θα προχωρήσουμε προς τη Ράκα και τη Χασάκα και άλλες περιοχές στην ανατολική Συρία», διαμηνύουν οι μαχητές του HTS.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων κράτησαν την πόλη μόνο για λίγες μέρες. Οι SDF ανέφεραν ότι αναπτύχθηκαν στην Ντέιρ αλ Εζόρ και δυτικά του ποταμού Ευφράτη την Παρασκευή, αντικαθιστώντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Οι SDF διευκρίνισαν ότι οι μαχητές τους δεν είχαν τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος Μπουκαμάλ με το Ιράκ, το οποίο το Ισραήλ έχει χτυπήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για να εμποδίσει τις μεταφορές όπλων σε ομάδες που συνδέονται με το Ιράν.

ΗΠΑ: «Συνεργαζόμαστε με τις κουρδικές δυνάμεις που δέχονται επίθεση»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τις SDF, βασικό τους εταίρο στη συνεχιζόμενη μάχη κατά του ISIS, για τις επιθέσεις από μαχητές που υποστηρίζονται από την Τουρκία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, αντιδρώντας άμεσα στις εξελίξεις.



Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την «πολύ δυναμική» κατάσταση στη Συρία, είπε ο Όστιν σε δημοσιογράφους από την Ιαπωνία την Τετάρτη.



«Δουλέψαμε μαζί με τις SDF για κάποιο διάστημα και αυτή η δουλειά συνεχίζεται», είπε. «Έχουμε μια καλή σχέση μαζί τους και νομίζω ότι έτσι θα παραμείνει» συνέχισε, σύμφωνα με το CNN.



Ένας διοικητής των SDF δήλωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματα συμφώνησαν να αποσυρθούν από την ελεγχόμενη από τους Κούρδους πόλη Μανμπίτζ στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, αφού κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι μαχητές των SDF συνέχισαν την «αντίστασή» τους στην πόλη, πρόσθεσε.



Οι SDF ισχυρίστηκαν επίσης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε ο υποστηριζόμενος από την Τουρκία Ελεύθερος Συριακός Στρατός (FSA) επιτέθηκαν σε ένα κουρδικό χωριό στη Συρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άμαχους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.



Ο Όστιν επανέλαβε ότι η στάση της δύναμης των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη και ότι θα παραμείνει «σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή» καθώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η κύρια προτεραιότητα είναι η προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων και η αποτροπή της ανάκαμψης του ISIS, είπε.



Οι SDF αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από Κούρδους μαχητές μιας ομάδας γνωστής ως Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία.



Οι κουρδικές δυνάμεις κατέλαβαν τα βορειοανατολικά της χώρας, έχοντας επιτύχει με αίμα την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας εμφυλίου πολέμου. Φοβούνται ότι η αυτονομία θα μπορούσε τώρα να απειληθεί από τους αντάρτες της συριακής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

