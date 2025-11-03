Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι δυνατή όσο η Ουάσινγκτον συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και παρεμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα σχόλια του Χαμενεΐ έρχονται καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στο Ιράν.

«Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το καταραμένο σιωνιστικό καθεστώς, διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και να παρεμβαίνουν στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν όταν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να το πράξει, λέγοντας: «Το χέρι φιλίας και συνεργασίας [με το Ιράν] είναι ανοιχτό».

