Τουρκία: Σύνοδος ΥΠΕΞ μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συγκαλεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο κορυφής με ΥΠΕΞ από την Εγγύς Ανατολή για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα.Ανταπόκριση



Κρίσιμη η σύνοδος κορυφής για τη Γάζα που πραγματοποιείται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπό την ηγεσία της Τουρκίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα φιλοξενήσει τους υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Βασικό θέμα η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, το μέλλον της εκεχειρίας και η περιφερειακή αλληλεγγύη. Επίσης, οι εξελίξεις μετά την εκεχειρία στη Γάζα, τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και το όραμα για μια λύση δύο κρατών.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να προβάλει το επιχείρημα ότι το Ισραήλ βρίσκει δικαιολογίες για να τερματίσει την εκεχειρία. Επίσης, θα τονίσει την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να λάβει αποφασιστική στάση απέναντι στις προκλητικές ενέργειες του Ισραήλ. Θα συζητηθούν βήματα για να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση των μουσουλμανικών χωρών για μια διαρκή ειρήνη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά και η μη επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται έως τώρα. Θα προβληθεί η ανάγκη αύξησης της διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, η ανάληψη της ευθύνης από τους Παλαιστίνιους για την ασφάλεια και τη διοίκηση της Γάζας. Θα αξιολογηθούν οι ρυθμίσεις που θα γίνουν σε αυτό το πλαίσιο. Θα συζητηθεί η σημασία της διατήρησης των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και το όραμα μιας λύσης δύο κρατών.Συντονισμένη δράση των μουσουλμανικών χωρώνΗ Τουρκία, με την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ, θέλει να παίξει κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα και ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να «τονίσει τη σημασία της συντονισμένης δράσης των μουσουλμανικών χωρών για να εξελιχθεί η εκεχειρία σε μια διαρκή ειρήνη». Σε αυτό η Τουρκία βιάζεται να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, αλλά προσκρούει στην αντίθεση του Ισραήλ, που διά στόματος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα για τον τερματισμό του πολέμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.