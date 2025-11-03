Ισραήλ: Ευθύνες για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου σε έρευνα

Κοιμώμενο, στην κυριολεξία, βρέθηκε μέλος της ηγεσίας των IDF, σύμφωνα με σοκαριστικά ευρήματα ισραηλινής έρευνας, η οποία διαπιστώνει ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας δεν αντέδρασε στις πληροφορίες για σχέδια της Χαμάς να εξαπολύσει επίθεση τον Οκτώβριο του 2023.

Τα ευρήματα ήρθαν στην επιφάνεια ημέρες πριν από τη δημοσίευση επίσημης έκθεσης της Επιτροπής Τούργκεμαν, η οποία εξετάζει ευρύτερα τις αποτυχίες του ισραηλινού κατεστημένου ασφαλείας (στρατιωτικά σώματα, σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες πληροφοριών) γύρω από τα γεγονότα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 14, οι μονάδες παρακολούθησης της Πολεμικής Αεροπορίας ανίχνευσαν «ασυνήθιστα σήματα και κινήσεις» από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χαμάς τις ώρες που προηγήθηκαν των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, αλλά οι πληροφορίες «παρέμειναν εντός της Πολεμικής Αεροπορίας» και δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη διοίκηση του στρατού ή στον αρχηγό του επιτελείου.

Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων αντάλλαξαν κλήσεις στις 2:30 π.μ. αφότου έλαβαν ειδοποιήσεις για «ανώμαλη δραστηριότητα» στη Γάζα, και σε ορισμένους αξιωματικούς ζητήθηκε να προετοιμαστούν, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα στο πεδίο. Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Τόμερ Μπαρ «παρέμεινε κοιμισμένος μέχρι τις 5 π.μ. χωρίς να λάβει ούτε μία κλήση», πρόσθεσε το κανάλι.

Η εσωτερική έρευνα κατέγραψε επίσης ορατά σήματα μετάδοσης από τη Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες εντός της Γάζας, τα οποία εντοπίστηκαν σε πραγματικό χρόνο, αλλά τα δεδομένα «παρέμειναν εντός του συστήματος πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας» και δεν ενεργοποίησαν καμία αναβάθμιση επιπέδου συναγερμού, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Τα δεδομένα «ήταν αρκετά για να αυξήσουν την κατάσταση συναγερμού του στρατού», ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκαν εντολές έκτακτης ανάγκης, τα αεροπλάνα και τα πληρώματα δεν τέθηκαν σε ετοιμότητα και ο στρατός «βυθίστηκε σε άνευ προηγουμένου αδράνεια» όταν ξεκίνησε η επίθεση, ανέφερε το κανάλι.

Σύμφωνα με το κανάλι, η πρώτη έκδοση της έρευνας, που παρουσιάστηκε στους διοικητές της Πολεμικής Αεροπορίας στις αρχές του 2024, προκάλεσε «εσωτερικό σοκ» λόγω της ευθύτητάς της σχετικά με την αμέλεια και τα στοιχεία που περιείχε για αμέλεια και ελλείψεις στη μεταφορά πληροφοριών, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της διαγράφηκε αργότερα και ξεκίνησε μια «καθαρότερη, πιο ήπια» έκδοση.

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου έχουν χαρακτηριστεί ευρέως στο Ισραήλ ως πολιτική, στρατιωτική και μυστική αποτυχία. Πολλοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει την ευθύνη για την αποτυχία εντοπισμού της επίθεσης.

Ο τέως Αρχηγός του Επιτελείου Χέρζι Χαλεβί είχε ακουστεί προηγουμένως σε ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε να επαινεί την «εξαπάτηση» που χρησιμοποίησε η Χαμάς για την επίθεση. Ο νυν Αρχηγός του Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι εκείνη τη μέρα ο στρατός «απέτυχε στην αποστολή του να προστατεύσει το κράτος και τους πολίτες του».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για τη σύσταση επίσημης εξεταστικής επιτροπής, αλλά επιμένει ότι δεν πρέπει να του αποδοθεί προσωπική ευθύνη, ενώ οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για «υστερικές προσπάθειες να διαφύγει από την ευθύνη».

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον Μάιο μια μη στρατιωτική ερευνητική επιτροπή δήλωσε ότι η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νετανιάχου «οδήγησε τη χώρα στη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας της».

Σύμφωνα με αναφορές, η επακόλουθη επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σκότωσε σχεδόν 69.000 Παλαιστίνιους, κυρίως γυναικόπαιδα, τραυμάτισε πάνω από 170.000 άλλους και άφησε τη Λωρίδα της Γάζας ισοπεδωμένη.



