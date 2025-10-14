Χαμάς: Βίντεο με εκτέλεση δωσίλογων παγώνει το αίμα

Παγώνει το αίμα ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Παλαιστίνιους να εκτελούνται από τη Χαμάς, πυροδοτώντας φόβους ότι η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα είναι εύθραυστη, καθώς η τρομοκρατική ομάδα προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία.

Der Waffenstillstand ist noch keine 100 Stunden alt, und die Hamas tötet Palästinenser.



Die Terrororganisation herrscht durch Angst: Sie exekutiert Zivilisten, foltert Andersdenkende und schießt auf jene, die es wagen zu protestieren.



Palästinenser, die nach Nahrung oder… pic.twitter.com/I3UfNFd3vl October 14, 2025

Παρόλο που η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους, η ομάδα παρείχε μόνο τέσσερις σορούς από τους 28 Ισραηλινούς που πέθαναν στην αιχμαλωσία, με τους αναλυτές να ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ομάδα ανδρών φαίνεται να γονατίζει στο έδαφος με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους.

Αρκετοί ένοπλοι άνδρες στέκονται πίσω τους με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Μερικοί από τους άνδρες φαίνονται να φορούν πράσινες κορδέλες στο κεφάλι που μοιάζουν με αυτές που φοράει= η Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ανοίγουν πυρ. Οι επτά γονατιστοί άνδρες πέφτουν στο έδαφος, ενώ οι ένοπλοι πυροβολούν και στον αέρα.

Ξεσπούν ζητωκραυγές από το πλήθος που παρακολουθεί και καταγράφει τη σκηνή στα τηλέφωνά του. Ο κόσμος ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» - «Ο Θεός είναι Μεγάλος».

Οι εκτελεσμένοι άνδρες χαρακτηρίζονται επίσης ως «συνεργάτες», εννοείται των Ισραηλινών.

Το βίντεο έχει κοινοποιηθεί ευρέως στα δίκτυα με ισχυρισμούς ότι οι δράστες είναι μαχητές της Χαμάς που εκτελούν άλλους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.