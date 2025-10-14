Μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας από την Χαμάς, οι πρόσφατα απελευθερωμένοι όμηροι μοιράστηκαν λίγες πληροφορίες σχετικά με τις κακουχίες που πέρασαν, αλλά ευτυχώς επέζησαν.

Όλοι περιέγραψαν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης απομόνωση, άθλιες συνθήκες διαβίωσης και ψυχολογικά μαρτύρια.

Δίδυμοι Κούνιο

Ο Άριελ Κούνιο φέρεται να κρατήθηκε μόνος του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, ενώ ο αδελφός του Ντέιβιντ κρατήθηκε με τον Νίμροντ Κοέν και τον Εϊτάν Χορν σε πολλαπλές σήραγγες, κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας.

Ενώ βρισκόταν στις σήραγγες, ο Ντέιβιντ Κούνιο δεν είχε πρόσβαση σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Μόνο κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνάντησης με τον Γιαρντέν Μπίμπας, μετά την βιντεοσκόπηση της Χαμάς με αυτούς, ο Ντέιβιντ έμαθε ότι ο δίδυμος αδελφός του, Άριελ, επέζησε στις 7 Οκτωβρίου.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς.

Ο Γκάλι και ο Ζιβ Μπέρμαν κρατήθηκαν ξεχωριστά και τους αποκόπηκε κάθε πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, τα δύο αδέλφια ήταν αιχμάλωτα στην ίδια πόλη αλλά για δύο χρόνια δεν γνώριζαν τίποτα ο ένας για την τύχη του άλλου.

Τα μέλη της Χαμάς μιλούσαν εβραϊκά και στους δύο, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ελκάνα Μπόμποτ

Ο 36χρονος Ελκάνα Μπόχμποτ ήταν ένας από τους παραγωγούς του φεστιβάλ Nova. Ο Ελκάνα πέρασε τον περισσότερο χρόνο του σε αιχμαλωσία, αλυσοδεμένος σε σήραγγες, όπου έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου και του χώρου.

Στην επέτειο του γάμου του ζήτησε από έναν φρουρό να του επιτρέψει να κάνει ντους. Ο φρουρός της Χαμάς αρχικά αρνήθηκε το αίτημά του και απαίτησε να καθίσει ξανά, αλλά τελικά υποχώρησε και του επέτρεψε να καθαριστεί.

Ματάν Αγκρέστ

O 22χρονος τότε Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ.

Ο Ματάν χειρουργήθηκε για τραυματισμούς στα δάχτυλα και τα χέρια του χωρίς αναισθησία, προκαλώντας περαιτέρω ιατρικά προβλήματα.

Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, του επιτρεπόταν να παρακολουθεί περιστασιακά αποσπάσματα από τα μέσα ενημέρωσης από την Πλατεία Ομήρων, όπου άκουγε τους αγαπημένους του να μιλάνε.

«Κατά καιρούς λέει μερικές προτάσεις. Υπέστη πολύ σοβαρά βασανιστήρια τους πρώτους μήνες», είπε η μητέρα του στο N12.

«...Δεν θυμόταν πώς απήχθη στην πραγματικότητα, αλλά θυμόταν τη μάχη που έδωσαν και υπέθεσε ότι οι φίλοι του σκοτώθηκαν εκείνο το πρωί. Έχει αναδρομές στο παρελθόν, την απαγωγή, τον ξυλοδαρμό του, το κάλυμμά του με μαύρες σακούλες, την κακοποίησή του... Χάνει τις αισθήσεις του και περιστασιακά ανοίγει τα μάτια του. Έχει περάσει πολλά. Αλλά τώρα είναι εδώ και θα επικεντρωθούμε στα καλά».

Αβινατάν Ορ (κεντρικη φωτογραφία)

Ο Αβινατάν κρατούνταν σε στρατόπεδο στην κεντρική Γάζα, όπου λιμοκτονούσε. Σύμφωνα με μια αρχική ιατρική έκθεση, έχασε μεταξύ 30-40% του σωματικού του βάρους.

Ο Αβινατάν ήταν εντελώς απομονωμένος από τους άλλους ομήρους και του είπαν πολύ λίγα για το τι συνέβη στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς.

Εβιατάρ Ντέιβιντ

Τον Αύγουστο του 2025, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εμφανώς εξασθενημένο.

Ο πατέρας του Εβιατάρ Ντέιβιντ δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο γιος του είχε υποστεί ψυχολογική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας.

Άλον Όχελ

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Αλόν Οχέλ - έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα -είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova.

Ο Άλον ήταν αλυσοδεμένος στην ίδια σήραγγα σχεδόν για όλα τα δύο χρόνια που ήταν αιχμάλωτος και μετακινήθηκε μόνο μία φορά σε μια νέα σήραγγα πριν από 40 ημέρες.

Ο Άλον μεταφέρθηκε στη νέα σήραγγα που βρίσκεται στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας μετά από ώρες ταξιδιού.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα για να αποτρέψουν τον στρατό από το να καταλάβει την πόλη.



