Σοβαρό περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε στη Γάζα λίγες μόνο ώρες μετά την υπογραφή της διακήρυξης στην Αίγυπτο.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τρίτη ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην ανατολική συνοικία Σετζαΐγια της πόλης της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, οι ύποπτοι διέσχισαν τη ζώνη κίτρινης γραμμής αποχώρησης των μονάδων τους που καλύπτει περίπου 155 τ.χλμ. Οι στρατιώτες πυροβόλησαν πρώτα προειδοποιητικά και καθώς οι ύποπτοι συνέχιζαν να πλησιάζουν, άνοιξαν πυρ.

Οι IDF έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους να μην πλησιάζουν περιοχές στη Γάζα που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακοίνωση των IDF

«Νωρίτερα σήμερα (Τρίτη), εντοπίστηκαν αρκετοί ύποπτοι να διασχίζουν την κίτρινη γραμμή και να πλησιάζουν στρατεύματα των IDF που επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κάτι που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας.

Έγιναν προσπάθειες απομάκρυνσης των υπόπτων. Οι ύποπτοι δεν συμμορφώθηκαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τα στρατεύματα, τα οποία άνοιξαν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή.

Οι αναφορές σχετικά με διείσδυση τρομοκρατών σε θέση των IDF είναι λανθασμένες.

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της Γάζας να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους και να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

