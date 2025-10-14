Οι σοροί 4 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, επέστρεψαν στο Ισραήλ και παραδόθηκαν στις οικογένειες για την ταφή.

Σύμφωνα με τους IDF πρόκειται για τους Γκάι Ιλούζ ( Guy Iluz), Μπιπίν Τζόσι (Bipin Joshi) και δύο ακόμη νεκρών ομήρων, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για δημοσίευση από τις οικογένειές τους.

🟡 IDF representatives informed the families of Guy Iluz, Bipin Joshi, and two additional deceased hostages, whose names have not yet been cleared for publication by their families, that their loved ones have been brought back for burial.



According to the information and… pic.twitter.com/sL7HpkiN5l — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

- Ο Γκάι απήχθη ζωντανός και τραυματισμένος από τη Χαμάς μετά την απόδρασή του από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Πέθανε από τα τραύματά του καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη ενώ κρατούνταν αιχμάλωτος. Ήταν 26 ετών κατά τον θάνατό του.

- Ο Μπιπίν απήχθη σε ηλικία 23 ετών από καταφύγιο στο Κιμπούτς Alumim. Εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του τους πρώτους μήνες του πολέμου. Τα τελικά συμπεράσματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συνθηκών θανάτου από το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής.

Οι IDF τονίζουν ότι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιστροφή όλων των ομήρων, καθώς «η Χαμάς υποχρεούται να εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας και να καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων στις οικογένειές τους, για την ταφή».





Πηγή: skai.gr

