Ουκρανία: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού οκτώ μηνών, από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Μια κλινική είναι μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές κατά την επίθεση που εξαπολύθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Iskander, όπως έγινε γνωστό από τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι καταστράφηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα.

«Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθήσουμε», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η περιοχή όπου έπεσε ο πύραυλος είναι πυκνοκατοικημένη, σημείωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της πόλης του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.