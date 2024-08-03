Ιράν: «Από πύραυλο μικρής εμβέλειας» σκοτώθηκε ο Χανίγια, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Από έναν πύραυλο μικρής εμβελειακής δράσης που έφερε κεφαλή περίπου 7 κιλών, σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη όπως ανέφεραν σε μία σημερινή ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC είπε ότι η δολοφονία του «σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Σιωνιστικό καθεστώς» και υποστηρίχθηκε από την «εγκληματική κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Η εκδίκηση της Τεχεράνης για την επίθεση θα είναι «σφοδρή και θα γίνει με κατάλληλο τρόπο, σε κατάλληλο χρόνο και τόπο» ανέφερε η ανακοίνωση που κατηγόρησε το Ισραήλ - την τολμηρή και τρομοκρατική σιωνιστική κυβέρνηση» - για το θάνατο του Χανίγια.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αποκαλύψεις των New York Times που έκαναν λόγο ότι ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από τηλεχειριζόμενη βόμβα και όχι από πύραυλο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλούνταν επτά αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο εκρηκτικός μηχανισμός εισήχθη κρυφά στο κτίριο του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, σημερινό της δημοσίευμα της Telegraph αναφέρει λεπτομέρειες για το πώς σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια επιβεβαιώνοντας πως σκοτώθηκε από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί σε τρία ξεχωριστά δωμάτια του κτιρίου όπου διέμενε ο ηγέτης της Χαμάς τα οποία τοποθέτησαν ιρανοί πράκτορες οι οποίοι είχαν προσληφθεί γι΄αυτό το σκοπό. Όπως επισημαίνει, το αρχικό σχέδιο ήταν να δολοφονηθεί ο Ισμαήλ Χανίγια τον περασμένο Μάιο, όταν παρευρέθηκε στην κηδεία του Εμπραχίμ Ραϊσι, πρώην προέδρου του Ιράν. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν προχώρησε λόγω του πλήθους κόσμου που βρισκόταν τότε μέσα στο κτίριο και της μεγάλης πιθανότητας αποτυχίας της, δήλωσαν στην Telegraph δύο Ιρανοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ιράν έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ανώτερους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους και εργαζόμενους σε στρατιωτικό ξενώνα στην Τεχεράνη.

