Αντίστροφη μέτρηση για γενίκευση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή; Το Ιράν έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς εν μέσω έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων για αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής δράσης που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν άμεσο πόλεμο μεταξύ της Τεχεράνης και του Τελ Αβίβ. Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν βίντεο της νέας επίθεσης της Χεζμπολάχ με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.



Το μήνυμα του Ιράν παραδόθηκε στο Ισραήλ από τον Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος τηλεφώνησε στον Κατς για να του εξηγήσει ότι έλαβε αυτές τις πληροφορίες από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκερί.



«Το Ιράν μας ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιτεθεί στο Ισραήλ», είπε ο Κατς.



«Ο κόσμος θα πρέπει να ζητήσει ένα τίμημα από το Ιράν για κάθε επιθετική ενέργεια που πραγματοποιεί», πρόσθεσε.



Σε μια συνομιλία που είχε ο Μπαγκερί με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι, μίλησε για την αποφασιστικότητα της χώρας του να απαντήσει στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα.



Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά εικάζεται ευρέως ότι την πραγματοποίησε.



«Η σιωπή έναντι των διευρυνόμενων κακών πράξεων του Σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι επιζήμια για την περιφερειακή σταθερότητα», έγραψε ο Μπαγκέρι στο X, πρώην Twitter, προσθέτοντας ότι «η αδιαφορία για τις πρόσφατες κινήσεις του ισοδυναμεί με το να δίνει κίνητρο στο καθεστώς».

Την ίδια στιγμή, οι Ιρανοί συνεχίζουν τις απειλές στα social media: «Θα δείξουμε τον μεγάλο μας θυμό χωρίς να υπολογίζουμε τα όρια!» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μια ανάρτηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι μια ιρανική επίθεση θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Υπάρχει φόβος ότι το Ιράν θα μπορούσε να συντονίσει την επίθεσή του με τους «δορυφόρους» του, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, των Χούθι στην Υεμένη και άλλων οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ.



Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση την περασμένη εβδομάδα για τον θάνατο του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ανακοίνωσε την Τρίτη, σε διάγγελμα του, ότι η σιιτική οργάνωση στοχεύει τώρα να χτυπήσει νέες ισραηλινές θέσεις, «βαθύτερα στη χώρα».



Μιλώντας για το Ισραήλ που σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, ο Νασράλα απείλησε ότι οι τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ «δεν έχουν καμία σχέση με τα αντίποινα του που υποσχεθήκαμε, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη». Η απάντηση της Χεζμπολάχ στις ισραηλινές επιθέσεις θα είναι ισχυρή και αποτελεσματική, συνέχισε ο Νασράλα.



Αναφερόμενος πιο εκτεταμένα στον θάνατο του Σουκρ, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ παραδέχτηκε ότι η οργάνωσή του υπέστη μεγάλη απώλεια, διαμηνύοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν μας αποδυναμώνει ούτε μας κλονίζει».

Τουλάχιστον 19 άτομα, περιλαμβανομένων έξι στρατιωτών, τραυματίστηκαν στο βόρειο Ισραήλ την Τρίτη σε επιθέσεις με drones από τη Χεζμπολάχ. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους του βορείου Ισραήλ να αποφεύγουν τις μη ζωτικής σημασίας δραστηριότητες και να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές.

