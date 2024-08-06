Η Ρωσία στέλνει εφεδρείες στα σύνορα του Κουρσκ

Η Ρωσία έστειλε εφεδρικά στρατεύματα στη νότια περιοχή του Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν σήμερα έως και 300 ουκρανοί μαχητές σε συνοριακές της μονάδες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιοχής Αλεξέι Σμιρνόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν μια ουκρανική απόπειρα διείσδυσης στα σύνορα, αλλά η κατάσταση παραμένει «δύσκολη».

Ο Σμιρνόφ με ανάρτηση του στο Telegram ανέφερε ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική αυτή περιοχή.

Σύμφωνα με τον Σμιρνόφ, στρατιώτες του ουκρανικού στρατού πραγματοποίησαν «απόπειρες διείσδυσης» στις περιοχές Σούτζα και Κορένεφσκι.

«Στρατιώτες της υπηρεσίας συνοριοφυλακής και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων απέτρεψαν τη διέλευση των συνόρων», δήλωσε στο Telegram, αλλά χαρακτήρισε την κατάσταση «δύσκολη».

Το κανάλι MASH Telegram, το οποίο έχει επαφές στη ρωσική κρατική ασφάλεια, ανέφερε ότι περίπου 100 Ουκρανοί μαχητές προσπάθησαν να εισέλθουν στη Ρωσία στην περιοχή Σούτζα του Κουρσκ.

Όταν ρωτήθηκε από το AFP εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση στα σύνορα.

Οι ρωσικές δυνάμεις «αποτυγχάνουν στην άμυνα» της περιοχής του Κουρσκ, δήλωσε ο Αντρίι Κοβαλένκο, αξιωματούχος του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Σμιρνόφ ανέφερε επίσης «μαζικούς βομβαρδισμούς» και επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο την περιοχή του, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι 13, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί αρκετές εισβολές ένοπλων μαχητών στη Ρωσία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτές πραγματοποιήθηκαν από τη «Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας» και το «Ρωσικό Σώμα Εθελοντών», ομάδες που παρουσιάζονται ως αποτελούμενες από προσκείμενους στο Κίεβο Ρώσους μαχητές και έχουν χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» από τη Μόσχα.

Οι επιχειρήσεις τους έχουν αυξήσει την πίεση στις ρωσικές περιοχές κοντά στην Ουκρανία, οι οποίες επίσης υπόκεινται τακτικά σε φονικούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα για τα ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις ισχυρίζονται κάθε φορά ότι αποκρούουν αυτές τις επιδρομές, αλλά ορισμένες από αυτές έχουν αναγκάσει τη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το πυροβολικό και την αεροπορία της.

Στο μέτωπο, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ενός νέου χωριού, του Τιμοφίεβκα, στο δρόμο προς την πόλη Ποκρόβσκ, έναν τομέα του μετώπου όπου οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αρχηγός του ρωσικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ επισκέφθηκε θέσεις που ελέγχονται από τα στρατεύματά του στην ανατολική ουκρανική περιοχή του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου άκουσε τις αναφορές των διοικητών (...) Έβγαλε συμπεράσματα από αυτές και έθεσε καθήκοντα για μελλοντικές ενέργειες», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η ουκρανική ομάδα δολιοφθορέων υποχωρεί μετά από απόπειρα επίθεσης στα νότια σύνορά της

Η ουκρανική ομάδα δολιοφθορεών που επιχείρησε να επιτεθεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας υποχώρησε ηττημένη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε επίθεση στα νότια σύνορά της και δήλωσε ότι είχε μετακινήσει εφεδρείες για να βοηθήσει στην απόκρουση εκατοντάδων μαχητών που υποστηρίζονταν από άρματα μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

