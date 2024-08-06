Ισραήλ: Ο Γιαχία Σινουάρ είναι ένας τρομοκράτης και θα πεθάνει όπως ο Μοχάμεντ Ντέιφ

Θανατική ποινή επιβάλλει ήδη το Ισραήλ για τον Γιαχία Σινουάρ, Ο Σινουάρ είναι ένας τρομοκράτης και θα πεθάνει, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξή του στο αραβικό δίκτυο Al Arabiya.



«Ο Γιαχία Σινουάρ είναι ένας τρομοκράτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πιο βάναυση τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία - την 7η Οκτωβρίου. Υπάρχει μόνο ένα μέρος για τον Γιαχία Σινουάρ, και είναι δίπλα στον Μοχάμεντ Ντέιφ και στους υπόλοιπους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό είναι το μόνο μέρος που προετοιμάζουμε και σκοπεύουμε για αυτόν».



«Τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο λαθρεμπορίας εκρηκτικών στο Ισραήλ, και όχι μόνο μέσω του Λιβάνου. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιρανικά δίκτυα που μεταφέρουν λαθραία εκρηκτικά στο Ισραήλ και θα καταπολεμήσουμε την ιρανική τρομοκρατία όπου κι αν την συναντήσουμε. Δεν θα δεχτούμε ιρανικά εκρηκτικά και θα ενεργήσουμε αποφασιστικά κατά της τρομοκρατίας του Ιράν, όπου κι αν βρίσκεται» ανέφερε ακόμα ο αξιωματικός του IDF.

Σημειώνεται ότι ο Μοχάμεντ Ελ Ντέιφ, διοικητή της Χαμάς, έπεσε νεκρός σε ισραηλινή επιδρομή της 13ης Ιουλίου. Ο Ελ Ντέιφ ήταν εκείνος που οργάνωσε και συντόνισε την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα προσωνύμιά του ήταν «Οσάμα μπιν Λάντεν της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

