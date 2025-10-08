Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ-Νούνου, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματευτές της οργάνωσης και του Ισραήλ αντάλλαξαν λίστες κρατουμένων και ομήρων που θα απελευθερωθούν σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και διεξάγονται στην Αίγυπτο.

Ο Αλ-Νούνου δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς είναι αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέροντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετικότητα, σημειώνει το Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, δήλωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της πρώτης φάσης από την πρωτοβουλία 20 σημείων του προέδρου Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί έως τώρα στις συνομιλίες που γίνονται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Χθες, τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας.

Η Χαμάς απαιτεί την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι

Πρώην στέλεχος της Φάταχ από τα εφηβικά του χρόνια, ο 66χρονος σήμερα Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005).

Ο Μπαργκούτι - γεννημένος το 1959 στο χωριό Κομπάρ της Δυτικής Όχθης - παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ηγέτες της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης», ενώ η απελευθέρωσή του αποτελεί πάγια αξίωση της Χαμάς στις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις.

Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γβιρ τον επισκέφθηκε στο κελί του , όπου κρατείται σε απομόνωση εδώ και δύο χρόνια, και του είπε : «Όποιος πολεμά τον λαό του Ισραήλ και σκοτώνει τα παιδιά και τις γυναίκες μας, θα τον εξαλείψουμε. Δεν θα μας νικήσετε».

Γουίτκοφ και Κούσνερ φθάνουν σήμερα στην Αίγυπτο

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι. Αρχικά αναμένονταν στη χώρα το σαββατοκύριακο.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες, που άρχισαν προχθές Δευτέρα, έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και σε αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

