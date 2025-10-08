Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο

Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη εξέπεμψε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατονομάζοντας ευθέως τη Ρωσία. «Η ΕΕ αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο» προειδοποίησε στη σκιά μπαράζ πτήσεων drone πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Οι πρόσφατες εισβολές στους αιθέρες μας αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών. Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να αναστατώσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Και είναι καιρός να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος» ξεκαθάρισε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Make no mistake.



The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats.



It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare.



Europe must get the capacity to respond and protect our skies.



Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

«Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να αντιδρά και να προστατεύει τους αιθέρες της. Δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτό» διεμήνυσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα.... Πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν».

Πηγή: skai.gr

