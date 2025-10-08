Σοκ έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η είδηση του θανάτου μιας νέας κοπέλας που – στο πλαίσιο της ευεξίας – ακολουθούσε μία ωμοφαγική διατροφή.

Η Καρολίνα Κρζίσζακ από την Πολωνία, λάτρης της γιόγκα και της βίγκαν διατροφής, πέθανε από ασιτία και εξάντληση στο Μπαλί, όπου είχε μετακομίσει το 2024, ονειρευμένη έναν «καθαρό τρόπο ζωής».

Εκεί, από βίγκαν μεταπήδησε πλήρως στην ωμοφαγία, μια διατροφή με ωμά τρόφιμα. Η Καρολίνα αρνούνταν να φάει οποιοδήποτε μαγειρεμένο ή επεξεργασμένο φαγητό και τρεφόταν μόνο με φρούτα.

Σύντομα η υγεία της επιδεινώθηκε, τα δόντια της είχαν καταστραφεί και τα νύχια της είχαν αποδυναμωθεί, ενώ η κοπέλα έμοιαζε πλέον με σκιάτρο από την υπερβολική αδυναμία.

Τη στιγμή του θανάτου της, η Καρολίνα ζύγιζε λιγότερο από 23 κιλά.

«Ενα μάθημα για όλους»

Από όσα έχουν αναφερθεί, η άτυχη κοπέλα πίστευε ειλικρινά ότι έκανε το σωστό για το σώμα της, κυνηγώντας την ιδέα της πλήρους «καθαρής ζωής», της ωμής διατροφής και της φυσικής θεραπείας.

Η ιστορία της έχει προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να σχολιάζουν τους κινδύνους των διατροφικών και συναισθηματικών διαταραχών.

«Αυτό είναι σπαρακτικό. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι «φυσικοί» τρόποι ζωής μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι όταν φτάνουν στα άκρα. Το σώμα χρειάζεται ισορροπία.

Τα φρούτα είναι υπέροχα, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Η διατροφή έχει να κάνει με τη θρέψη, όχι με τον περιορισμό» έγραψε ένας χρήστης.

«Είναι λυπηρό γιατί η πρόθεσή της δεν ήταν λανθασμένη, ήθελε να είναι υγιής, να ζει κοντά στη φύση, να βρει γαλήνη. Αλλά στην πορεία, παγιδεύτηκε στα άκρα της κουλτούρας της ευεξίας, ακόμα και σε βάρος της ευημερίας της. Η ιστορία της θα πρέπει να είναι ένα ήσυχο μάθημα για όλους μας: η μετριοπάθεια δεν είναι αδυναμία, και η ισορροπία δεν είναι αποτυχία.» έγραψε μια γυναίκα στο Χ.

Πηγή: skai.gr

