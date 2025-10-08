Εμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες, Δευτέρα, στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, με ανώτερους αξιωματούχους από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία να συμμετέχουν σε αυτές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.

Οι συζητήσεις αφορούν και τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας, βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Χαμάς απαίτησε την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ από τα εφηβικά του χρόνια, ο 66χρονος σήμερα Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005).

Ο Μπαργκούτι - γεννημένος το 1959 στο χωριό Κομπάρ της Δυτικής Όχθης - παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ηγέτες της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης», ενώ η απελευθέρωσή του αποτελεί πάγια αξίωση της Χαμάς στις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2017, ενώ ηγείτο μιας μεγάλης απεργίας πείνας των κρατουμένων, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών δημοσίευσε βίντεο που, όπως ισχυριζόταν, έδειχνε τον Μπαργκούτι να τρώει κρυφά στο κελί του. Οι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν το βίντεο ως πλαστό.

Στη λίστα των κρατουμένων προς απελευθέρωση της Χαμάς περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή φωτογραφίας: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (European Council on Foreign Relations , ECFR)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.