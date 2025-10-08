Για βούληση» των πολιτικών δυνάμεων στη Γαλλία ώστε να καταρτίσουν έναν προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους κάνει λόγο ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Οι μέχρι τώρα συζητήσεις δείχνουν την πρόθεση να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε ο Λεκορνί την Τετάρτη από την πρωθυπουργική κατοικία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι όσοι κατέχουν υπουργικές θέσεις μόλις για λίγες ώρες δεν θα δικαιούνται αποζημίωσης.

Τέλος, αναφορικά με τη διάλυση του κοινοβουλίου δήλωσε ότι η πιθανότητα «συνεχώς υποχωρεί», απομακρύνοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη Δευτέρα από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, να συνεχίσει τις συνομιλίες για την εξεύρεση πολιτικής λύσης μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Οι ζυμώσεις συνεχίζονται

Ο Λεκορνί θα υποδεχτεί την «ρεπουμπλικανική αριστερά» σήμερα το πρωί και το μεσημέρι για να αναλύσει τις «παραχωρήσεις» που ζητήθηκαν από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων -η οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο των συζητήσεων- θα κοστίσει 500 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 3 δισεκατομμύρια το 2027, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Oλιβιέ Φερ του Σοσιαλιστικού Κόμματος σκοπεύει να επιβεβαιώσει, κατά τη συνάντησή του την Τετάρτη με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος «δεν είναι απλώς μια προπέτασμα καπνού», όπως δήλωσε στο Franceinfo.

Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Εντουάρντ Φιλίπ, Horizons, «δεν θα συμφωνήσει ποτέ» με την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως δήλωσε στο BFMTV ένας στενός συνεργάτης του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Ο Λεκορνί δεν αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των συντάξεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Ωστόσο, θα μιλήσει στο τέλος της ημέρας, μετά τις διαβουλεύσεις με την αριστερά, «μετά ή πριν» την επίσκεψή του στον πρόεδρο Μακρόν στο Ελιζέ.

Πυρ ομαδόν από πρώην πρωθυπουργούς

Το ίδιο το στρατόπεδο του Μακρόν φαίνεται εξοργισμένο. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος τώρα ηγείται του κεντρώου κόμματος Renaissance του Μακρόν, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα το βράδυ και δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου.

Ο Eντουάρντ Φιλίπ, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός υπό τον Μακρόν και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την Τρίτη, καλώντας τον Μακρόν να παραιτηθεί από το αξίωμά του μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αφού έχει αλλάξει τρεις κυβερνήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Στη συνέχεια, η Ελισάβετ Μπορν, η πρωθυπουργός υπό την οποία ο Μακρόν επέβαλε με βία το νόμο για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, δήλωσε στη Le Parisien ότι τώρα είναι υπέρ της αναστολής του νόμου αυτού και ότι «είναι σημαντικό να ξέρεις πότε να ακούς και πότε να προχωράς».

Πηγή: skai.gr

