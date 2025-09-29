Χαμάς: Η πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα κλίνει προς την ισραηλινή πλευρά

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μουχάμαντ Μαρντάουι, ανέφερε σε συνέντευξή του στο κανάλι Al Jazeera ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου «κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική».

«Αυτό που ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου] κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική. Είναι κοντά σε αυτό που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχιστεί ο πόλεμος» ανέφερε δε.

Ωστόσο, διευκρίνισε, «πρέπει να λάβουμε αυτό το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια πριν απαντήσουμε σε αυτό. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων».

Τόνισε ακόμα ότι ούτε η Χαμάς ούτε κανένας Παλαιστίνιος δεν έχει δει ακόμη το σχέδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.