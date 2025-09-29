Τραμπ: Πιστεύω ότι και το Ιράν μπορεί να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος τη Δευτέρα ότι και το Ιράν θα μπορούσε κάποια στιγμή να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μια σειρά ειρηνευτικών συμφωνιών που υπογράφηκαν επί της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των οποίων το Ισραήλ εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις του με τέσσερις μουσουλμανικές, στην πλειοψηφία τους, χώρες.

«Ποιος ξέρει, ίσως ακόμη και το Ιράν να μπορέσει να ενταχθεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα βρούμε με το Ιράν. Νομίζω ότι θα είναι ανοιχτοί σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο, φαντάζει απίθανο δεδομένης της βαθιάς και ιστορικής εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Πρόφερε μάλιστα τη λέξη «Αβραάμ» με μεγάλη έμφαση στην πρώτη συλλαβή -«Α-βρα-άμ»- σημειώνονται ότι ηχεί πιο ωραία.

«Είπα, πως στοιχηματίζω ότι κάποια στιγμή το Ιράν θα γίνει μέλος των Συμφωνιών. Και δεν είχα ιδέα ότι θα έπαιρνε αυτή την τροπή. Αυτή ήταν μια στροφή που επιτύχαμε με τα B-2. Αλλά νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να να συμβεί», είπε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.



Πηγή: skai.gr

