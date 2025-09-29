Λογαριασμός
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

