Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.