Ο πρόεδρος του ισραηλινού κεντροδεξιού κόμματος «Εθνική Ενότητα», Μπένι Γκαντς, επαίνεσε τη Δευτέρα το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, που παρουσιάστηκε μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Επαινώ τις εξαιρετικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τους ομήρους και να διαφυλάξει την ασφάλεια του Ισραήλ. Τώρα είναι η ώρα για την ανάληψη πρωτοβουλίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X στα αγγλικά.

«Το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ πρέπει να εφαρμοστεί, οι όμηροί μας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ελευθερία του Ισραήλ, να αντικατασταθεί το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς στη Γάζα και να εγκατασταθούν μετριοπαθή αραβικά κράτη, όπως πρότεινα πριν από ενάμιση χρόνο. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να φέρουμε πίσω τους ομήρους, να διαφυλάξουμε την ασφάλειά μας και να αποτελέσει τον καταλύτη για μια "Στρατηγική Ανατροπή" που θα διευρύνει τους κύκλους της περιφερειακής ομαλοποίησης», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

