Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προ ολίγου τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.
Μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται στο Reuters είναι:
- Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, καθώς και όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- θα ανασταλούν.
- Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.
- Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.
- Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».
- Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι - ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.
- Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».
- Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».
- Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.
- Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.
- Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ
- Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή
Πηγή: skai.gr
