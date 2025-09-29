Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προ ολίγου τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται στο Reuters είναι:

Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, καθώς και όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- θα ανασταλούν.

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.

Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.

Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».

Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι - ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.

Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».

Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ

Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή

Πηγή: skai.gr

