Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη του Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα

Με βάση το σχέδιο οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για μια ειρηνική και ευημερή συνύπαρξη

Levitt

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προ ολίγου τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται στο Reuters είναι:

  • Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, καθώς και όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- θα ανασταλούν.
  • Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.
  • Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.
  • Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».
  • Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι - ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.
  • Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».
  • Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».
  • Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.
  • Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.
  • Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ
  • Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή
