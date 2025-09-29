Λωρίδα της Γάζας: Η ώρα της κρίσης - Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο κατώφλι του Λευκού Οίκου.



«Είστε αισιόδοξος για συμφωνία όσον αφορά τη Γάζα σύντομα;» ρωτήθηκε ο Τραμπ από δημοσιογράφους, ο οποίος απάντησε «πολύ». Ο Νετανιάχου δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε νωρίτερα με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ενόψει της επίσκεψης του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Ένας σύμβουλος του Κατάρ επισκέφθηκε επίσης τον Λευκό Οίκο ενόψει της κρίσιμης συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN και γνωρίζουν το θέμα.

BREAKING: President Trump greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House, saying he's "very confident" there will be peace in Gaza soon. pic.twitter.com/nHMcFZ1kay — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ισραηλινού ηγέτη στον Λευκό Οίκο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ.

Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο.

Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένα από τα κράτη - διαμεσολαβητές, έδαφος του οποίου δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ με στόχο στελέχη της Χαμάς), τονίστηκε, ωστόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι Χαμάς και Ισραήλ θα είναι «κάπως δυσαρεστημένοι» από τη συμφωνία.

Λίγο πριν τη σημερινή συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει το Ynet.

President Trump greets Prime Minister Netanyahu at the White House 🇺🇸pic.twitter.com/z7gsEHjY5o — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 29, 2025

Πηγή: skai.gr

