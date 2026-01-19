Λογαριασμός
Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Σώα η οδηγός

Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» 

Πειραιάς

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην πύλη Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα. 

Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Το αυτοκίνητό της ανελκύστηκε με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

TAGS: Πειραιάς αυτοκίνητο Πτώση
