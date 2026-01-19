Λίγο πριν γίνει 80 ετών, ο Σιλβέστερ Σταλόνε διατηρεί ται σε εκπληκτική φόρμα, αφού γυμνάζεται καθημερινά.

Ο θρυλικός «Ρόκυ» δημοσίευσε ένα βίντεο της ρουτίνας του μέσα από το ιδιωτικό του γυμναστήριο στην πολυτελή του έπαυλη του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στο οποίο δείχνει τα γυμνασμένα μπράτσα του.

«Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να πιέζεις όλο και περισσότερο. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στην ανάρτηση της λεζάντας του ο σταρ.

Στο βίντεο, ο Σταλόνε αναφέρει ότι το γυμναστήριο του σπιτιού του είναι «καταφύγιο» και «εκκλησία» και ότι εκεί προπονείται για να γίνεται καλύτερος.

«Νιώθεις καλύτερα σωματικά, ώστε να έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση», εξηγεί ο σταρ και κλείνει με το προσωπικό του μότο: «Θέλεις να συνεχίσεις να "χτυπάς". Τα λέμε σύντομα».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα γίνει 80 ετών στις στις 6 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.