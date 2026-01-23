Η ελληνοϊσραηλινή «άγκυρα σταθερότητας» και η... αγκυροβολημένη Άγκυρα

Έμφαση στην επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς στην Αθήνα δίνουν τα ισραηλινά ειδησεογραφικά δίκτυα, τονίζοντας ότι η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ αποτελεί «άγκυρα σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή.

Και μια μιλάμε για άγκυρες, η προειδοποίηση του Κατς στους «παίκτες» της περιοχής να εγκαταλείψουν τα «όνειρα αναβίωσης αυτοκρατοριών», που απηχεί ανάλογη προειδοποίηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα ήχησε καλά στην τουρκική πρωτεύουσα. Γιατί πέραν της ρητορικής, που συχνά μπορεί να είναι κενή περιεχομένου, υπάρχει η ουσία, όπως η ισραηλινή βούληση για «μετάγγιση» επιχειρησιακής εμπειρίας στα μαχητικά F-35, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση σμηνών drones και η συζήτηση για τη δημιουργία κοινής δύναμης ταχείας αντίδρασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όσο η Άγκυρα παραμένει... αγκυροβολημένη στις πρακτικές των προκλήσεων, η διαμόρφωση αντίρροπων συμμαχιών είναι νομοτελειακή.

Πολιτική, εικόνα και Pop Economics

Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πέρασε απαρατήρητος μόνο για τα γεωπολιτικά του μηνύματα. Ένα αξεσουάρ —τα γυαλιά ηλίου Pacific S 01 της εταιρείας Henry Jullien— κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση, με απρόσμενο σύμμαχο τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ατάκα του Τραμπ, “What the hell happened?”, λειτούργησε ως το απόλυτο viral trigger.

Μέσα σε λίγες ώρες, η μετοχή της iVision Tech (του ομίλου που σχετικά πρόσφατα εξαγόρασε την Henry Jullien) εκτοξεύτηκε κατά 28%, προσθέτοντας περίπου 3,5 εκατ. ευρώ στην κεφαλαιοποίησή της. Όμως δεν είναι μόνο ο Μακρόν. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο στη στιγμή της σύλληψής του έγινε sold out παγκοσμίως.

Πρόκειται για την απόλυτη αποθέωση των Pop Economics. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για έναν ηγέτη δυτικής δημοκρατίας ή για έναν αυταρχικό ηγέτη σε στιγμή πολιτικής πτώσης. Η πολιτική φιγούρα λειτουργεί πλέον ως influencer — άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ως «παράπλευρη απώλεια» της εικόνας.

Το αξεσουάρ δεν είναι πια απλώς στυλ· είναι οικονομική παράμετρος. Η πολιτική μπορεί να πολώνει, αλλά η εικόνα πάντα θα πουλάει. Και αυτό είναι μια χρήσιμη υπενθύμιση ότι στην εποχή μας ακόμη και το πιο σοβαρό ή δραματικό στιγμιότυπο μπορεί να μεταφραστεί σε νούμερα — είτε στο χρηματιστήριο είτε στο e-shop της ...γειτονιάς.

Θα κάνει την κίνηση ματ η ΕΕ;

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το βήμα του Νταβός, "έριξε τη βόμβα": Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση ενός μεγάλου deal. Πρόκειται για ένα deal που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον πλανήτη, καλύπτοντας 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους και το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ απειλούν με δασμούς και οικονομικό απομονωτισμό, η κίνηση αυτή της Προέδρου της Κομισιόν δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά βαθιά γεωπολιτική. Η Φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στο Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να "κλειδώσει" μια συμφωνία που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια σκακιέρα.

Στις οθόνες κερδίζει η Κάρυ, στο παρελθόν «κολλάει» ο Αλέξης

Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να τρέχουν, αλλά το πολιτικό θερμόμετρο χτυπά πια και αλλού. Σε έναν χάρτη που αναδιατάσσεται διαρκώς, τα βλέμματα στρέφονται στα νέα –υπό διαμόρφωση– πολιτικά εγχειρήματα και στα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν.

Και εκεί, Τσίπρας και Καρυστιανού παίζουν πλέον σε κοινό κάδρο, αλλά όχι με τους ίδιους ρυθμούς.

Η Μαρία Καρυστιανού δείχνει να κινείται ταχύτερα: μίλησε νωρίτερα, άνοιξε τα χαρτιά της χωρίς περιστροφές και, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών, φαίνεται να προσπερνά τον πρώην πρωθυπουργό τόσο στην ένταση του ενδιαφέροντος όσο και στην περίμετρο της δυνητικής απήχησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, αντίθετα, μοιάζει να μετρά κάθε του βήμα, με τη σκιά του παρελθόντος να βαραίνει ακόμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το τι συμβαίνει εκτός των κλασικών μετρήσεων. Στα social media –που έχουν εξελιχθεί σε βασικό πεδίο πολιτικής επικοινωνίας– οι ισορροπίες λένε τη δική τους ιστορία.

Στο TikTok, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα προφίλ καλοδουλεμένο, σταθερό και προσαρμοσμένο στη λογική της πλατφόρμας. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας, με παρουσία πιο θεσμική, «πρώην πρωθυπουργική», που απευθύνεται κυρίως σε κοινό που ήδη τον γνωρίζει.

Η έκπληξη, όμως, έρχεται από τη Μαρία Καρυστιανού. Όχι τόσο ως προς τον αριθμό των ακολούθων, όσο ως προς τις αλληλεπιδράσεις. Likes, σχόλια και κοινοποιήσεις δείχνουν έντονη εμπλοκή, στοιχείο που μεταφράζεται σε αποδοχή και συναισθηματική ταύτιση με το μήνυμά της.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στις διαδικτυακές αναζητήσεις. Εκεί, η Καρυστιανού προηγείται καθαρά, ιδίως από τη στιγμή που μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργία κόμματος. Δεύτερος ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τρίτος καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε μια κορύφωση ενδιαφέροντος την περίοδο της παρουσίασης της «Ιθάκης», πριν το ενδιαφέρον αρχίσει να υποχωρεί.

Το μοτίβο είναι σαφές: το συναίσθημα κινεί περισσότερο από το αφήγημα και το «αντισυστημικό» κοινό παραμένει ενεργό και σταθερό. Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνεται ακριβώς εκεί, σε πολίτες που αναζητούν δικαίωση, ένταση και προσωπικό λόγο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αντίθετα, καλείται να ανέβει ξανά ένα δύσβατο μονοπάτι, με τις μνήμες της διακυβέρνησής του να είναι ακόμη νωπές και όχι πάντα φιλικές.

Έτσι, πέρα από τα ποσοστά και τις κάλπες, το διαδίκτυο λειτουργεί ήδη ως πρόωρο πεδίο καταγραφής τάσεων. Εκεί όπου οι πολίτες, με αναζητήσεις και αντιδράσεις, δείχνουν ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι μένουν στάσιμοι και ποιοι έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους.

Ενα ακόμη σαφάρι

Νέο σαφάρι κατά της φοροδιαφυγής ξεκινά η ΑΑΔΕ και αυτή τη φορά το φίλτρο είναι απλό: όποιος κινήθηκε πολύ, μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Τα αποτελέσματα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μπορεί να είναι χειροπιαστά, αλλά τα δισεκατομμύρια που συνεχίζουν να χάνονται δείχνουν ότι το πάρτι δεν τελείωσε. Γι’ αυτό και στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον λογαριασμοί με συνολικές κινήσεις —χρεωστικές ή πιστωτικές— άνω των 100.000 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα που έστειλαν ή έλαβαν μεγάλα εμβάσματα περνούν από κόσκινο. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οι τράπεζες καλούνται να στείλουν στην ΑΑΔΕ πλήρη στοιχεία καταθέσεων και αναλήψεων για το 2025, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Μέχρι το τέλος Απριλίου ακολουθούν εμβάσματα και επιταγές.

Με απλά λόγια: όποιος είχε “πολλά-πήγαινε-έλα”, θα χρειαστεί και πολλές εξηγήσεις. Και αυτή τη φορά, όπως λένε στην αγορά, δεν αρκεί το «έτυχε» ή το «ήταν μια καλή χρονιά».

Υπενθυμιστικά: το χρήμα αφήνει ίχνη. Ακόμα κι όταν νομίζει ότι περνά απαρατήρητο.

