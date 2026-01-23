Λογαριασμός
Πακιστάν: Νέος απολογισμός με 67 νεκρούς από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε δημόσια κτίρια και εμπορικούς χώρους

Πακιστάν

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο--ακόμη μη οριστικό--απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

