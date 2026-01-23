Πακιστάν: Νέος απολογισμός με 67 νεκρούς από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο--ακόμη μη οριστικό--απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

