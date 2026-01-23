Πού αναμένονται σήμερα βροχές και καταιγίδες

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που αργά το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια και τα ανατολικά του νομού.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημέρι - απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.