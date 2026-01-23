Επιτέλους! Ώρα πληρωμών για συνταξιούχους

Του Βαγγέλη Δουράκη

Χρειάστηκε να περιμένουν πολύ μέχρι να συμπληρωθούν 41 ολόκληρες ημέρες, όμως η πολυαναμενόμενη «ώρα πληρωμών» φτάνει: Συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιτέλους μετά από μακρά αναμονή τα ποσά που τους αναλογούν. Η τελευταία φορά που είδαν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ήταν πριν τα Χριστούγεννα του ’25 και συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου.



Και μπορεί να πέρασαν τις γιορτές με χρήματα στην τσέπη, όμως για την πληρωμή μηνός Φεβρουαρίου έπρεπε να κάνουν τεράστια υπομονή. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα καταβληθούν οι συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου, όπως και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Βάσει λοιπόν και των επίσημων ανακοινώσεων του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.

θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου. Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ από την πλευρά του θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 του μήνα. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημερομηνία (Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με πίστωση την Πέμπτη 29 τρέχοντος) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, όπως και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως όσοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 υπέβαλλαν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου προκειμένου να λάβουν το επίδομα του 2025, θα εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί, επίσης την Παρασκευή 30 τρέχοντος. Μάλιστα, όσοι δεν είχαν υποβάλλει καθόλου αίτηση την περασμένη χρονιά και το έπραξαν τώρα, θα λάβουν αναδρομικά και τις 6 δόσεις της ενίσχυσης.



