Φορολογικές δηλώσεις 2026 - Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες

Μπορεί να μην φαίνεται, όμως η διαδικασία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μετά και τον καθορισμό ενός επιτέλους κανονικού πλαισίου – χρονικού και διαδικαστικού – από την ΑΑΔΕ που έχει αρχή, μέση και τέλος.



Την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, 27, λήγει η προθεσμία για την διαβίβαση των στοιχείων (ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024) προκειμένου να είναι δυνατή η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Υπόχρεοι είναι όλοι οι φορείς του Δημοσίου , στενού και μη.

\Αν δεν στείλουν έγκαιρα τα στοιχεία ή αν στείλουν ανακριβή στοιχεία το πρόστιμο έχει οριστεί στις 2.500. Το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50€/ημέρα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης.



Εκτός από τον Δημόσιο Τομέα, ανάλογες υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων έχουν και φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως τράπεζες, σχολεία , εισηγμένες, servicers και εκπαιδευτήρια.

Μόνο που εδώ οι καμπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες:

20.000 ευρώ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης/αποστολής στοιχείων.

Έως 40.000 ευρώ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών στοιχείων.

50.000 ευρώ πρόστιμο αν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1εκατ. ευρώ.



Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η ΑΑΔΕ, οι ημερομηνίες κλειδιά είναι οι εξής:

16 Μαρτίου

Δίνεται το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων με το άνοιγμα της πλατφόρμας.

\Φέτος περισσότεροι από 1,5εκατ. φορολογούμενοι – μισθωτοί και συνταξιούχοι κυρίως – αναμένεται να δουν προσυμπληρωμένες τις δηλώσεις τους.

Η ολοκλήρωση όμως της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων θα οριστικοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα το οποίο φέτος είναι στις 12 Απριλίου.

30 Απριλίου

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν δήλωση έως τις 30/4 και θα εξοφλήσουν το φόρο έως 31 Ιουλίου, θα κερδίσουν έκπτωση 4%.

15 Ιουνίου

Η υποβολή της δήλωσης έως τις 15/6 και η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως 31 Ιουλίου φέρνουν έκπτωση 3%

15 Ιουλίου

Η υποβολή της δήλωσης έως τις 15/7 και η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως 31 Ιουλίου φέρνουν έκπτωση 2%.

Έως τις 15 Ιουλίου είναι και η διορία για τυχόν τροποποιήσεις στην αρχική φορολογική δήλωση (προσυμπληρωμένη ή μη)



Ο φόρος εισοδήματος θα πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης λήγει στις 29 Ιανουαρίου του 2027 (για τη φετινή διαδικασία).

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου.

