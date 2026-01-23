 Ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων: Ο «παράγοντας Γροιλανδία» και οι απειλές Τραμπ

Έντονη αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει –και δη με πρωτοφανή ένταση– στο ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, συνδέοντάς το μάλιστα με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες και με έμμεσες αναφορές στη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν το σκηνικό «σουρεαλιστικό», προειδοποιώντας ότι ακόμη και η απλή κλιμάκωση της ρητορικής αρκεί για να θέσει σε κατάσταση επιφυλακής τους liner operators και τους διαχειριστές λιμένων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, ένα ακραίο –έστω και υποθετικό– σενάριο χρήσης στρατιωτικής βίας από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, θα είχε δραματικές συνέπειες. Ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός AP Moller–Maersk, όπως και άλλοι μεταφορείς χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με σοβαρές διαταραχές: από πολιτικές εντολές και κυρώσεις, έως ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακής αδυναμίας προσέγγισης αμερικανικών λιμένων. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα ντόμινο επιπτώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο, πολύ πέρα από τη μεταφορά φορτίων.

Επιπτώσεις σε ναυτιλία και logistics

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται το ενδεχόμενο αναστολής ή αυστηρού περιορισμού δραστηριοτήτων. Μια δανέζικη εταιρεία όπως η Maersk θα μπορούσε να υποχρεωθεί –είτε από κυβερνητικές αποφάσεις είτε λόγω κυρώσεων– να διακόψει τα δρομολόγιά της προς λιμάνια των ΗΠΑ. Ένα τέτοιο μέτρο θα διέκοπτε τεράστιους όγκους εμπορίου, με άμεσες συνέπειες σε κομβικά λιμάνια, όπως το Savannah, αλλά και σε ολόκληρα οικοσυστήματα logistics.

Οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν αλυσιδωτές: λιμενεργάτες, αποθήκες, κέντρα διανομής, μεταφορικές εταιρείες και τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από τη λιμενική δραστηριότητα θα δέχονταν ισχυρό πλήγμα. Παράγοντες της αγοράς συγκρίνουν το πιθανό σοκ με τις διαταραχές της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι θα επηρέαζε την καθημερινότητα, από βασικά καταναλωτικά αγαθά έως κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα βρίσκονταν μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις. Οι δανέζικοι μεταφορείς θα ευθυγραμμίζονταν με τις οδηγίες της κυβέρνησης και της ΕΕ, ακόμη και αν αυτό σήμαινε άρνηση εξυπηρέτησης της αμερικανικής αγοράς. Παράλληλα, μεταφορείς από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ θα αντιμετώπιζαν έντονες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις να συμμετάσχουν σε κυρώσεις ή να αποσυρθούν από συναλλαγές με τις ΗΠΑ, οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη παράλυση της διατλαντικής ναυτιλίας.

Για τη διεθνή ναυτιλία, όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίας αβεβαιότητας, στο οποίο η γεωπολιτική αστάθεια μεταφράζεται άμεσα σε επιχειρησιακό και οικονομικό ρίσκο – με συνέπειες που απειλούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.