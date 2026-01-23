Πυρκαγιές στη Χιλή: Η εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη βασικού υπόπτου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε τη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τη δασική πυρκαγιά στη νότια Χιλή, η οποία προκάλεσε περισσότερους από 21 θανάτους.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το Σάββατο, με τις αρχές να θεωρούν ότι οφείλεται σε εμπρησμούς και να δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την εκδοχή.

Τρεις ακόμα ύποπτοι είχαν συλληφθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τον έναν να αφεθεί ελεύθερος και 20 από τους θανάτους να καταγράφονται στον νομό Μπιομπίο και ο 21ος στον νομό Νιούμπλε.

Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης τη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τη φονική δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νότια περιοχή της χώρας, με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 21 νεκρούς. Από το Σάββατο, οι πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τα πύρινα μέτωπα που έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της εισαγγελικής λειτουργού Μαρσέλα Καρταχένα από τον νομό Μπιομπίο, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ενήλικου άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό, ενώ στο ίδιο νομό σημειώθηκαν οι 20 από τους 21 θανάτους – με έναν ακόμη να καταγράφεται στη γειτονική περιοχή Νιούμπλε.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι αρχές είχαν εκδώσει ανακοινώσεις για άλλες τρεις συλλήψεις υπόπτων, ωστόσο ένας από αυτούς αφέθηκε ελεύθερος. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο σενάριο του εμπρησμού, γεγονός που φέρνει στις έρευνες την ανάγκη για άμεση διαλεύκανση των αιτιών αυτής της τραγωδίας.

«Μοχθηρία» και ανυπολόγιστη καταστροφή

«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία, για πρόθεση να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η 68χρονη Φελίσια Λάρα, κάτοικος της Πούντα Πάρα, τονίζοντας το αίσθημα αγανάκτησης που επικρατεί στις πληγείσες κοινότητες. Το σπίτι της –όπως και σχεδόν όλα τα σπίτια στη γειτονιά της– καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Ο συλληφθείς φέρεται να είναι Χιλιανός, 39 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν: έχει καταδικαστεί για επιθέσεις, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών αλλά και παραβιάσεις της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Δραματικός ο απολογισμός – Εκατοντάδες πυρκαγιές στη Χιλή

Βάσει των επίσημων κυβερνητικών στοιχείων, οι φετινές πυρκαγιές στη Χιλή έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 21 νεκρούς και 20.000 άστεγους πυροπαθείς, με τους νομούς Αραουκανία, Νιούμπλε και Μπιομπίο να πλήττονται περισσότερο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο και οι δυνατοί άνεμοι λειτούργησαν ως καταλύτες για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, καταστρέφοντας ολόκληρους οικισμούς και προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με ανάλογη καταστροφή. Τον Φεβρουάριο του 2024, σειρά ταυτόχρονων πυρκαγιών στην περιοχή της Βίνια δελ Μαρ –110 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο– κόστισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της εισαγγελίας. Οι τότε έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι φωτιές προήλθαν επίσης από εμπρησμούς — με την ευθύνη να βαραίνει πυροσβέστες και δασοφύλακες.

