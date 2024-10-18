Ο τυχαίος θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, από ισραηλινά πυρά στη Γάζα αποτελεί μεγάλη ήττα για τη Χαμάς που μένει και αυτή ακέφαλη, όπως και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ισραήλ διαμυνήει ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε οπότε η οργάνωση - η οποία παραμένει σημαντική απειλή για το εβραϊκό κράτος, σύμφωνα με αναλυτές - θα πρέπει σύντομα να ορίσει τον νέο ηγέτη της.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι πιθανοί διάδοχοι είναι τρεις.

Μοχάμεντ Σινουάρ - ο σκληροπυρηνικός αδερφός

Ο αδερφός του Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ, είναι πολύ πιθανό να αναλάβει τα ηνία. Θεωρείται εξίσου σκληροπυρηνικός με τον Γιαχία και θα απαιτήσει εκδίκηση για τον αδερφό του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα με το The Hill, η ανάληψη της ηγεσίας της Χαμάς από τον Μοχάμεντ Σινουάρ πιθανότατα θα σηματοδοτούσε τη συνέχιση της προσέγγισης του αδελφού του στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι εάν ο Μοχάμεντ επιλεγεί «οι διαπραγματεύσεις θα πάνε τελείως στραβά» ενώ άλλος πρώην αξιωματούχος τον περιέγραψε ως «κομμένο από το ίδιο ύφασμα» με τον αδελφό του.

Χάλεντ Μεσάαλ - ο μη δημοφιλής

To όνομα του Μεσάαλ - ένας εκ των ηγετών της Χαμάς, πρώην ηγέτης του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης - ακούγεται έντονα, αλλά αποτελεί τη «λιγότερο δελεαστική επιλογή» σύμφωνα με το CNN.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που κατοικεί στη Δαμασκό, παλαιότερα είχε υποστηρίξει σουνιτική εξέγερση κατά του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο στήριζε η Χαμάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ψυχρανθούν οι σχέσεις της Χαμάς με τη Συρία και κυρίως με το Ιράν, τον βασικό χρηματοδότη της.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν επιλέχθηκε για ηγέτης της οργάνωσης μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγιε νωρίτερα φέτος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ηγεσία από τον Γιαχία Σινούαρ.

Χαλίλ αλ-Χαγιά - ο μετριοπαθής

Ο Χαλίλ αλ-Χαγιά είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ και υπήρξε ο κύριος διαπραγματευτής στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι ο αλ-Χαγιά είναι "πιθανώς αυτός που θα ήθελαν οι ΗΠΑ" λόγω του καθιερωμένου ρόλου του στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Το Associated Press ανέφερε τον Αύγουστο ότι ο αλ-Χαγιά θεωρούνταν επίσης πιθανός διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγιε.

Ο αλ-Χαγιά έχει δηλώσει ότι η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, θα μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα και θα συμφωνήσει σε μια πενταετή εκεχειρία, εάν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος κατά μήκος των συνόρων πριν από το 1967.

Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς επέζησε από αεροπορική επιδρομή στο σπίτι του στη Γάζα το 2007, που σκότωσε μέλη της οικογένειάς του.

Μούσα Αμπού Μαρζούκ – ιδρυτικό στέλεχος της Χαμάς

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούρκ βοήθησε στη δημιουργία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Παλαιστίνη, που το 2006 σχημάτισε τη Χαμάς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Θεωρείται «πολεμοχαρής» και «κοινωνικά συντηρητικός» και παραμένει μέλος του ανώτατου πολιτικού γραφείου της οργάνωσης.

Στη δεκαετία του '90, το Ισραήλ τον κατηγόρησε για χρηματοδότηση και βοήθεια στην οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούρκ ζούσε στις ΗΠΑ και πέρασε σχεδόν δύο χρόνια σε μια φυλακή στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990, κατηγορούμενος για τρομοκρατία. Στη συνέχεια οι ΗΠΑ τον απέλασαν στην Ιορδανία.

