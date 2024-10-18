Σον "Ντίντι" Κομπς: Η άνοδος, τα πάρτι και η πτώση του «βασιλιά»

Οι προεκτάσεις της εγκληματικής οργάνωσης την οποία είχε μετατρέψει την καριέρα του και τις επιχειρήσεις του ο Σον "Ντίντι" Κομπς (Sean "Diddy" Combs) είναι τρομακτικές – τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι πίσω από τους θανάτους διάσημων τραγουδιστών όπως ο Μάικλ Τζάκσον και η Γουίτνι Χιούστον - ακόμα και τη δολοφονία του Τupac - κρύβεται το κύκλωμα του διάσημου και πολυβραβευμένου ράπερ.

Σήμερα ο Ντίντι βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη του, η οποία έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου με την αυτοκρατορία του να καταρρέει υπό τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, βιασμών, εμπορίας ανθρώπων και άλλων κακουργημάτων.

Υπήρξε όμως μια εποχή που μια πρόσκληση σε ένα από τα «λευκά πάρτι» που διοργάνωνε ο ράπερ ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα εισιτήρια στη βιομηχανία του θεάματος. Οι μεγαλύτεροι σταρ έδιναν το παρών και σε αυτά τα πάρτι γινόταν ακόμα και πρώτες κυκλοφορίες δίσκων - Ο Jay-Z και η Beyoncé είχαν επιλέξει πάρτι του Ντίντι για να κυκλοφορήσουν τη νέα τους δουλειά (και τώρα χάνουν σταδιακά τα πάντα, αφού φαίνεται να είναι και αυτοί «χωμένοι» στο κύκλωμα).

«Πίστευε ότι ήταν βασιλιάς»

Ο Sean "Diddy" Combs λαμβάνει το βραβείο εξαίρετου ηθοποιού για τη δουλειά του στο "A Raisin in the Sun" στα 40α NAACP Image Awards την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009, στο Λος Άντζελες

Πρώην υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων του Ντίντι, την εποχή που αυτός μεσουρανούσε στη μουσική βιομηχανία, μίλησε στο BBC για τον εγωκεντρικό χαρακτήρα του ράπερ όταν ήταν στο απόγειο του.

Εκείνη την εποχή ο Ντίντι «ήθελε να μεταμορφώσει την προσωπικότητά του και να ανυψώσει την καριέρα του, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τα πάρτι του για να παραμείνει στο επίκεντρο της βιομηχανίας του θεάματος» σύμφωνα με τον Σάτερ. «Ο Ντίντι είχε εμμονή με τη δύναμη και τη βαθιά επιθυμία να παραμείνει διάσημος» είπε.

«Ήθελε συνεχώς να φωτογραφίζεται και να επιδεικνύεται – σκεφτόταν συνεχώς τρόπους για να γίνει ο βασιλιάς των πάρτι στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος που ήταν τόσο σούπερ σταρ είναι επειδή το μόνο που σκεφτόταν ήταν ο εαυτός του και πώς θα αυτοπροβάλλεται» δήλωσε ο Σάτερ.

«Όταν ο Ντίντι σου έκλεινε το μάτι και σου έλεγε μπες στο τμήμα VIP, ήξερες ότι θα είχες μια πολύ καλή νύχτα», είπε ο Ρομπ Σάτερ, ο οποίος δούλεψε για τον σταρ από το 2002 έως το 2004.

Μάλιστα, «θεωρούσε τον εαυτό του βασιλιά και γι αυτό είχε προσκαλέσει στα πάρτι του τους δύο πρίγκιπες, Χάρι και Τζόρτζ», οι οποίοι όμως ποτέ δεν αποδέχθηκαν κάποια πρόσκληση και ποτέ δεν παρευρέθηκαν.

«Κανείς δεν έλεγε "όχι" στον κύριο Κόμπς»

Εκτός ίσως μόνο από τους δύο πρίγκιπες, «κανένας άλλος δεν έλεγε "όχι" στον κο Κομπς», περιέγραψε ο Σάττερ.

Επίσης, ΄ηταν πολύ δύσκολο κάποιος να τον πλησιάσει. Πάντα περιτριγυρίζονταν από πάνοπλους σωματοφύλακες ενώ στο διαμέρισμά του υπήρχαν παντού όπλα και ανιχνευτές μετάλλων που έμοιαζαν με αυτούς του αεροδρομίου. «Ήταν περίεργο» θυμάται ο πρώην υπάλληλός του Ντίντι.

«Ο κ. Κομπς κρατούσε στενό κύκλο προσωπικών επαφών και ήταν πολύ προσεκτικός, τόσο για την ασφάλειά του όσο και για την εικόνα του… δεν υπήρχε κανείς γύρω του ατημέλητος» δήλωσε ο Σάττερ.

Η «βιτρίνα» των Λευκών Πάρτι

Η έπαυλη του Ντίντι στο Beverely Hills ήταν ένας από τους πολλούς χώρους που χρησιμοποιούσε για να φιλοξενήσει το ετήσιο "White Party", από το 1998 έως το 2009.

Πολύ συχνά όμως ο σταρ έκανε στο σπίτι αυτό και άλλα πάρτι, που ανάγκαζαν τους γείτονες να καλούν συχνά την αστυνομία.

Οι ψηλοί φράχτες έκρυβαν τις διασημότητες από τα αδιάκριτα βλέμματα ενώ στις πανύψηλες πύλες της έπαυλης έκαιγαν μέρα-νύχτα πυρσοί.

Οι γείτονες περιγράφουν σκηνές απίστευτης κραιπάλης χάους και κορίτσια να βγαίνουν από τη βίλα και να κάθονται στο πεζοδρόμιο «σαν χαμένα», χωρίς να μπορούν να περπατήσουν και να καταλάβουν τι γίνεται.

Ο Ντίντι ξεκίνησε τα «λευκά πάρτι» κοκαΐνης στο σπίτι του στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης - με έναν αυστηρό ολόλευκο ενδυματολογικό κώδικα - φέρνοντας κοντά την ελίτ του East Hampton και τα ανερχόμενα αστέρια του hip hop, περιγράφοντάς τα ως έναν τρόπο για να «σπάσουν τα φυλετικά και γενετικά εμπόδια».

Τελικά όμως, το πιο καυτό πάρτι της χρονιάς ήταν απλώς «βιτρίνα» για τις αποκρουστικές (τουλάχιστον) πράξεις των συμμετεχόντων. Γιαυτό και όλο το Χόλιγουντ – αν και ξέρει – δε μιλάει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.